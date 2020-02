Governo. In attesa del Cdm, Conte si toglie qualche sassolino e replica con durezza a Renzi e Italia Viva. Zingaretti lancia una consultazione popolare sull’agenda politica per il 28 e il 29 febbraio

In attesa di un decisivo Consiglio dei ministri in programma per le ore 20 a palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa conversando coi giornalisti. Al centro, le fibrillazioni nel governo suscitate dalle posizioni di Matteo Renzi e di Italia Viva sul tema della giustizia e in particolare della prescrizione. La minaccia di Renzi è quella di imporre alle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova (che però fa sapere di essere in missione ministeriale a Mosca) e Elena Bonetti di non presentarsi alla riunione di palazzo Chigi. “Effettivamente stiamo vivendo una situazione un po’ paradossale in questi giorni, un po’ surreale: la maggiore opposizione ci viene non da un partito di opposizione ma da Italia viva che un giorno sì e l’altro pure ci dice che vuole promuovere un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede. Italia viva vota con le opposizioni costantemente in questi giorni credo che debba darci un chiarimento” ha detto dunque il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del 73mo anniversario della fondazione dell’Ucid. Per Conte il chiarimento Italia Viva non lo deve “al presidente del Consiglio, ma agli italiani perché siamo andati in Parlamento e loro hanno dato la fiducia perché hanno chiesto sulla base di un programma di governo che si lavorasse per la crescita economica, per lo sviluppo sostenibile, per far ripartire i cantieri, per dare sostegno alle famiglie. Abbiamo un impegno gravoso: la produzione industriale ha segnato un calo e noi dobbiamo lavorare in quella direzione, ecco, per lavorare in quella direzione il clima non può essere questo, occorre lavorare con spirito costruttivo, occorre mettere da parte esigenze di smarcamenti politici, occorre predisporsi a trovare delle mediazioni”. Conte ha quindi aggiunto che “per quanto riguarda l’assenza delle ministre di Italia Viva non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale. Non sedersi a un tavolo istituzionale quando si ha un incarico di ministro e quindi una responsabilità, la riterrei una assenza ingiustificata”, ha concluso.

Segue la difesa di Conte del ministro Bonafede

“Sfido i cittadini italiani – ha proseguito Conte – a comprendere come può un compagno di viaggio, neppure le opposizioni ci stanno pensando, minacciare e annunciare la promozione di un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede. Che non è solo il capo delegazione del partito di maggioranza relativa e anche il ministro che abbiamo lodato tutti per aver portato la riforma del processo civile a dicembre, è il ministro con cui stiamo lavorando da mesi per la riforma del processo penale, è un ministro che si è intestato sì una norma sulla prescrizione che a Italia viva non piace, ma anche altri partiti di maggioranza non ha convinto. La norma sulla prescrizione – ha spiegato Conte – è già in vigore, è una norma applicata anche in altri ordinamenti giuridici, si può non condividere e su questo sono d’accordo ed è per questo che si lavora insieme, ci si siede a un tavolo, si fanno riunioni. E Bonafede si è reso disponibile a superare quella norma con il Lodo Conte e il Lodo Conte bis. Non c’è neppure più la norma Bonafede, quindi si sfiducia per cosa? Lo si insulta per cosa? Perché ha fatto da giovane il dj in discoteca in qualche serata? Io lo conosco perché ha preso un dottorato di ricerca all’Università di Pisa. Sono tutte cose che da un partito di opposizione che volesse fare l’opposizione in modo aggressivo e secondo me anche maleducato si possono accettare ma da un partito di maggioranza, chiedo agli italiani, si possono accettare queste cose?”, ha concluso Conte.

La conferenza stampa di Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd

Quasi contemporaneamente alle frasi dette da Conte ai giornalisti, al Nazareno Nicola Zingaretti provava a mettere ordine nell’intricata matassa politica nel corso di una conferenza stampa. “Non credo che siamo alla vigilia di una crisi che nessuno ha dichiarato” ha detto il segretario del Partito democratico in conferenza stampa sul “Piano per l’Italia” riferendosi alle affermazioni del premier Giuseppe Conte. “Conte con la sua posizione ha chiesto un atto di chiarezza e di assunzione responsabilità”. Alla domanda se ritiene possibili eventuali nuove alleanze di governo, Zingaretti ha risposto: “E’ evidente che se questo governo cade, finisce la legislatura”. “La maggioranza ora deve fare quel salto in avanti guardando alla vita delle persone, che abbiamo auspicato nei mesi passati, impegno al quale ci ha sollecitato il presidente del Consiglio a dicembre e che ora deve diventare l’agenda da concretizzare subito mettendo nel cuore di questa verifica il tema del lavoro, della crescita, dello sviluppo, del benessere delle famiglie e della qualità urbana”.

Ed ecco la proposta del Pd: “dal 27 al 29 febbraio nei gazebo apriremo una grande consultazione con gli italiani e chiederemo loro di indicare le priorità tra queste proposte, saremo nei quartieri con le persone, nei mercati per parlare alle persone dei problemi degli italiani” ha annunciato Nicola Zingaretti. Zingaretti fa sapere che il 28 e il 29 nelle piazze ci saranno anche ministri e membri del governo in piazza a spiegare tutto questo. “Daremo il nostro contributo nel governo e nel paese per costruire le risposte migliori – ha aggiunto -. Oltre alla consultazione nei territori apriremo delle grandi conferenze sui pilastri del nuovo modello di sviluppo: digitale, Nuova Europa, green economy”.