Matrimonio, vestiti di marca scontati del 75%: l’attenzione di tutti sarà solo di te | Stupisci invitati e non solo

I siti e le app per affittare i migliori vestiti di marca scontati del 75%.

La moda già estremamente diffusasi in America e in Cina è ormai sbarcata anche in Italia.

Si sta parlando per la precisione del noleggio di accessori e di abiti, una pratica che aveva in realtà iniziato a prendere piede già nel corso del difficile periodo della pandemia da covid.

Il mercato del noleggio di abiti si sta dimostrando però in continua espansione grazie anche al proliferare di un enorme numero di siti e di app.

Ecco qui di seguito alcune applicazioni e alcuni siti utilissimi per quanto riguarda il noleggio di abiti e di accessori di marca, che si possono trovare il più delle volte scontati anche addirittura fino al 75%.

Le app per il noleggio di vestiti: HESSE e The PaaC

Una prima utilissima app per il noleggio di vestiti è di sicuro HESSE, il cui servizio è al momento attivo e disponibile solo e soltanto nella città di Milano. Per quanto riguarda l’app la registrazione è totalmente gratuita, ed è possibile indossare il capo o l’accessorio desiderato per tutto il tempo che si vuole provvedendo al pagamento di una piccolissima rata una volta ogni trenta giorni. All’interno dell’abbonamento sono inclusi un prodotto da restituire ogni mese, consegna e ritiro a zero emissioni, e copertura assicurativa totale in caso di danni o di macchie ai vestiti.

Una seconda app è The PaaC, con cui il noleggio è possibile o tramite abbonamento o senza alcun vincolo. Tale app fornisce tre diverse opzioni: con la Basic si possono ricevere fino a quattro capi ogni mese, dieci euro di crediti cumulabili e spendibili, e spedizioni e reso totalmente gratuiti; con la Smart i buoni acquisti arrivano fino ad un valore di venti euro; con il noleggio one-time si può noleggiare un capo o accessorio anche solo per una determinata occasione per poi restituirlo immediatamente.

Le app per il noleggio di vestiti: REVEST, ReWi e Sisterly

Tra le app per il noleggio di vestiti rientra anche REVEST, che per gli acquisti richiede come unici dati da inserire la taglia del vestito e la durata del noleggio. In più sono presenti come servizi ulteriori la possibilità di poter provare l’abito prima di procedere con il noleggio e l’apporto di alcune piccole modifiche per poter rendere il vestito più su misura. Si passa poi a ReWi, dedicata nello specifico al noleggio di borse: la spedizione e il ritiro sono sempre totalmente gratuiti, con ogni singola borsa che viene tra l’altro pulita prima di ogni noleggio.

Infine non si può non menzionare anche Sisterly, altra app utile nello specifico per il noleggio di borse. Una volta trovato il prodotto desiderato con l’aiuto anche dei vari filtri di ricerca si procede selezionando le date del noleggio, con la prestatrice che dovrà infine accettare l’offerta dando così il suo benestare al prestito.