Dichiarazione dei redditi, falla entro questa data e risparmi 250 euro | Chiama il CAF prima che sia tardi

Ecco qual è la data entro la quale occorre fare la dichiarazione dei redditi: si risparmiano 250 euro.

Tra le preoccupazioni più pressanti di tutti i cittadini durante questo periodo vi è senza ombra di dubbio la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda tale questione si è ormai pronti ad entrare nel vivo, con l’Agenzia delle Entrate che a partire dal prossimo 30 aprile provvederà a mettere a disposizione di tutti gli interessati il 730 precompilato.

Per apportare le modifiche a questo modulo bisognerà invece attendere il prossimo 11 maggio, anche se facendo ricorso ad un CAF l’invio si potrebbe forse effettuare anche prima.

Ecco dunque qui di seguito tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda la prossima dichiarazione dei redditi.

Il CAF e la dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi per questo 2024 potrà iniziare ad essere inviata a partire dall’11 maggio, stessa data stabilita anche per i CAF: per questo motivo non vi saranno dunque cambiamenti di alcun tipo per tutti coloro che dovessero decidere di chiedere aiuto ai CAF. Nonostante ciò, i centri di assistenza fiscale possono risultare di enorme aiuto iniziando a provvedere fin da subito alla preparazione della dichiarazione dei redditi.

I CAF molto spesso non fanno uso del modello precompilato ma si preoccupano di inserire tutti i dati relativi ai redditi dei clienti facendo affidamento al proprio gestionale. Per questo motivo la compilazione della dichiarazione può essere effettuata anche prima dell’11 maggio, anche se per procedere con l’effettivo invio sarà comunque in ogni caso necessario attendere l’arrivo di quella data.

Quando si può fare la dichiarazione dei redditi

In ogni caso tutti i contribuenti possono decidere di recarsi già da adesso presso i CAF portando presso di questi tutta la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Il modello precompilato di cui si è già parlato poco sopra e presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate non può essere compilato prima dell’11 maggio, ma presso i CAF ciò è invece possibile già da adesso.

Entro quel giorno il CAF avrà già provveduto a raccogliere tutti i documenti utili con le relative dichiarazioni, già pronte ad essere inviate in misura massiva. Per tutti coloro che vi si recano già ora sarà poi ovviamente necessario passare anche una seconda volta per il ritiro della ricevuta di avvenuto invio della dichiarazione, ma così facendo si potrà consegnare la stessa dichiarazione già nei primissimi giorni utili.