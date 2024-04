Easyjet cerca personale, 1000 persone da rimpiazzare il prima possibile: il contratto è sicuro | Candidati ora

La compagnia aerea Easyjet è alla ricerca di nuove figure lavorative: candidati adesso.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa un’interessantissima opportunità può essere rappresentata senza ombra di dubbio dalle nuove assunzioni previste presso Easyjet.

La celebre compagnia aerea a basso prezzo è infatti alla ricerca di nuove risorse da poter inserire all’interno del proprio organico.

Sono state dunque avviate le procedure per la candidatura di ben 1.000 piloti, con il corso al riguardo che potrà essere seguito praticamente da chiunque.

Ecco quindi qui di seguito tutto ciò che occorre sapere per quanto riguarda le nuove posizioni lavorative presso la compagnia aerea Easyjet.

Easyjet: il programma piloti

La compagnia aerea Easyjet ha dato il via in maniera ufficiale al proprio programma di formazione riservato ai cadetti dal nome di Generazione Easyjet. Un’opportunità a dir poco imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di una prima esperienza lavorativa in questo tipo di ambito o che comunque non hanno maturato per il momento un’enorme esperienza. Tale formazione ha nello specifico una durata di due anni, necessari per poter alla fine raggiungere il ruolo di co-pilota qualificato.

Tale campagna ha il preciso scopo di reclutare 1.000 nuove figure lavorative, con i primi 200 posti che verranno assegnati nel corso di questo 2024: i restanti 800 posti verranno invece resi disponibili entro il 2027. Ad essere coinvolta direttamente all’interno del programma di assunzioni da parte di Easyjet è anche l’Italia, con i candidati che potranno essere collocati presso le sedi dell’accademia aeronautica di Madrid, Milano, Bruxelles o Gatwick.

Come effettuare l’iscrizione al programma

L’iscrizione al programma di Easyjet è aperta praticamente a tutti, con l’azienda che si concentrerà però in particolar modo anche e soprattutto sulle donne. Per l’iscrizione è ovviamente necessario aver compiuto almeno 18 anni di età nel momento in cui si inizia il percorso di formazione, e tra i requisiti necessari rientra tra l’altro anche il possesso di 5 certificati generali di istruzione secondaria dal grado C o anche superiore come ad esempio quelli in lingua inglese, matematica o scienze.

La candidatura si può presentare sul sito careers.easyjet.com, con la formazione che sarà incentrata in particolare su competenze e abilità riguardanti il problem solving o anche la comunicazione. Tra i test previsti ve n’è inoltre anche uno di tipo attitudinale, che può essere trovato online e che la scopo di poter valutare alcune delle competenze e delle abilità che sono ritenute necessarie per poter diventare un pilota di linea.