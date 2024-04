Risparmio minori, la nuova prepagata è incredibile: mio figlio mette tutta la paghetta qui e io sono tranquilla

Risparmio minori, la nuova carta prepagata dedicata ai minorenni ha degli incredibili vantaggi.

Ormai anche tra gli adolescenti italiani l’utilizzo delle carte prepagate risulta essere sempre più in aumento.

A certificarlo è stata anche un’indagine da parte di Facile.it, secondo la quale in Italia ben il 60% degli adolescenti con meno di 18 anni ottiene dai genitori una paghetta settimanale o mensile: quest’ultima varia in media tra i 40 e i 70 euro per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni.

Circa il 15% di questo tipo di transazioni avviene in più attraverso l’uso di metodi di pagamento diversi dal contante, con l’utilizzo di carte prepagate che riguarderebbe per la precisione circa il 20% dei ragazzi al di sotto dei 18 anni di età.

Ecco di seguito alcune delle informazioni più interessanti relative all’utilizzo delle carte prepagate da parte dei ragazzi adolescenti in Italia.

Risparmio minori: la carta PixPay

Il fenomeno dell’utilizzo delle carte prepagate da parte degli adolescenti è in continua espansione anche in Italia, motivo per cui moltissime società di pagamento hanno deciso di lanciare al riguardo dei propri servizi: nello specifico i ragazzi possono scaricare le app collegando in seguito il proprio account a quello dei loro genitori. Le carte prepagate riservate specificamente ai minori sono numerose, da Revolut fino ad arrivare a Hype. Un’altra degna di menzione e su cui ci si concentra è però PixPay.

PixPay è un’azienda francese che nel 2022 è stata prelevata da GoHenry, azienda di nazionalità britannica acquistata a sua volta dall’americana Acorns. PixPay mette a disposizione di tutti i ragazzi tra i 10 e i 18 anni che operano con Mastercard delle carte prepagate. I piani di abbonamento possibili sono due, da 2,99 o da 5,99 euro al mese, con quest’ultimo che prevede anche l’eliminazione di tutte le commissioni sui prelievi. Per l’attivazione del piano occorre effettuare la registrazione sul sito web di PixPay, sul quale è necessario inserire email e numero di cellulare della persona adulta per poi collegare un account e scegliere una password. Genitore e figlio devono infine scaricare l’apposita app collegando tra di loro i propri rispettivi account.

Come funziona la carta PixPay

Una volta ricevuta, la carta può essere ricaricata attraverso l’app scegliendo l’importo che si desidera o anche attraverso la programmazione di un invio di denaro a intervalli di tempo specifici. Sempre sull’app si può poi stabilire se rendere possibili i pagamenti online o all’estero o anche il prelievo di contante presso gli sportelli. Dopo aver completato queste operazioni la carta è dunque pronta per essere utilizzata.

Tra le varie cose PixPay offre poi anche l’opportunità per i più giovani di poter essere educati all’importanza di una corretta gestione finanziaria e del risparmio in generale. Ciò vale ovviamente anche per i genitori, che devono assolutamente essere sempre al corrente delle spese e dei movimenti che vengono effettuati dai loro figli.