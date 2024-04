McDonald’s, 5000 lavoratori ricercati con urgenza: con questo contratto diventi direttore in 3 anni | Stipendi da favola

Presso McDonald’s sono ricercati con estrema urgenza ben 5000 nuovi lavoratori.

Nuova ghiottissima opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa.

Si sta parlando per l’esattezza delle migliaia di nuove assunzioni che sono previste presso McDonald’s, che ha in programma di ampliare il proprio organico complessivo con ben 5.000 nuove unità.

Questo il piano di espansione per il 2024 della celebre catena di fast food, che prevede tra l’altro anche l’inaugurazione di diversi nuovi ristoranti.

Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda le nuovi posizioni lavorative presso McDonald’s Italia.

McDonald’s: le nuove assunzioni previste

Ad annunciare in via ufficiale il nuovo piano di assunzioni di McDonald’s Italia è stata nel corso di una recente intervista a La Repubblica l’AD Giorgia Favaro: dopo un 2023 nel corso del quale sono stati aperti 48 nuovi ristoranti accompagnati dall’assunzione di 5.000 nuove unità il 2024 procederà praticamente sulla stessa linea. Tra i piani di McDonald’s Italia vi è infatti quello di avviare una cinquantina di nuovi ristoranti ogni anno, con le aperture che dovrebbero riguardare in particolar modo anche e soprattutto il Sud Italia.

In merito alle nuove figure ricercate l’azienda si metterà all’opera per introdurre tra le proprie fila addetti alla ristorazione oltre che i Guest Experience Leader dediti all’accoglienza dei clienti e Direttori e Manager degli interi punti vendita.

Il contratto di lavoro e come presentare la candidatura

Le nuove assunzioni presso McDonald’s Italia dovrebbero avere luogo tramite la firma di contratti stabili e a tempo indeterminato, con l’azienda che conta tra le proprie fila ben il 90% dei propri lavoratori impiegati in maniera stabile. In merito invece agli orari, l’inserimento delle nuove risorse avviene con contratti part time, con numerosi dipendenti che riescono però a raggiungere addirittura la posizione di Direttore dei vari punti vendita nell’arco di soli tre anni.

Tutti coloro che sono interessati alle nuove posizioni lavorative presso McDonald’s Italia possono presentare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata alle assunzioni dell’azienda e la sezione Lavora con noi: qui è possibile dare uno sguardo alle posizioni aperte e procedere con la candidatura tramite la compilazione di un apposito modulo online. Continuando poi a consultare la pagina con il passare del tempo sarà possibile ottenere informazioni e aggiornamenti anche su tutte le prossime future selezioni che McDonald’s deciderà di avviare nel corso di questo 2024. Un’opportunità, quella di poter lavorare nell’azienda presente in Italia fin dal 1986, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.