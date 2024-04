PC e smartphone a metà prezzo, stanno andando a ruba: -50% subito per te se li compri qui

Si possono acquistare pc e smartphone di prima scelta ad un prezzo ridotto del 50%. Ecco dove è possibile trovarli e come scegliere il prodotto migliore.

Diciamo la verità la tecnologia ormai ha preso il sopravvento sulla nostra vita quotidiana.non sono pochi coloro che non possono fare a meno del pc o dello smartphone di ultima generazione. Di contro però occorre anche prendere atto che ormai il mercato tecnologico ha avuto una spaccatura.

Se da una parte ci sono i prodotti di media/bassa fascia, dall’altra ci sono quelli di fascia medio/alta, che si danno lotta senza risparmiare colpi. Nel settore tecnologico, scegliere solo in base al prezzo sicuramente non è la cosa migliore.

Quando si parla di personal computer, tablet, smartphone, occorre considerare innanzitutto l’utilizzo che se ne compie, inoltre le modalità di utilizzo che si adattano alla nostra quotidianità. Non di rado scegliere un prodotto dal costo piuttosto ridotto, potrebbe renderci insoddisfatti, potrebbero non offrirci quello di cui abbiamo realmente bisogno.

Indubbiamente però occorre anche fare conto con il budget che quasi mai è illimitato, anzi molto spesso si riduce per via delle spese che occorre affrontare ogni giorno. Proprio per questo motivo negli ultimi anni si è diffusa una tipologia di mercato che permette a tutti di acquistare prodotti hitech a un prezzo molto più basso rispetto a quello di listino.

Il tabù dei rigenerati

Diciamocelo chiaramente il mercato dei dispositivi rigenerati, sta prendendo piede solo da pochi anni in questa parte. Questo ritardo lo si deve probabilmente ha una certa reticenza da parte del consumatore nel comprare un prodotto già utilizzato da altri.

Il consumatore medio italiano pensa che dietro a un prodotto che è già stato acquistato da qualcuno, ma è stato riconsegnato, ci sia sicuramente una truffa. Ma nella realtà dei fatti ci insegna che non è affatto così. Semplicemente il mercato ricondizionato, soprattutto per quanto riguarda i prodotti tecnologici, permette di avere un prodotto di prestazioni elevate, ma a un prezzo molto più basso.

Non tutti sanno che si gode comunque di garanzia

Non sono poche le piattaforme online sono specializzate proprio ricondizionata, senza considerare poi tutti i negozi che sono presenti in città e che vendono smartphone e dispositivi elettronici di seconda mano. Anche Amazon di recente ha introdotto la possibilità di scegliere tra ricondizionata il nuovo. Non è certo strano riuscire a trovare anche qualche affare, con prodotti utilizzati veramente pochi giorni, venduti alla metà del nuovo.

A tutelare l’acquisto dei prodotti ci pensa il Centro Europeo Consumatori, che suggerisce che in ogni caso si può godere di garanzie legale della durata di due anni, anche se spesso la si riduce a uno. Inoltre alcuni venditori offrono la possibilità di estendere la garanzia a pagamento, provvedendo a coprire anche eventuali danni che in realtà non sarebbero previsti dalla normale garanzia.