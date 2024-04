Bollo auto, maxi sconto per chi usa questo trucco: il conto si dimezza e non rischi nulla

Conoscendo questo semplice trucco, puoi risparmiare sul bollo auto ben il 50%. Ecco in che modo puoi ridurre la tassa di possesso dell’automobile.

Tutti gli automobilisti sono a conoscenza del dovere di pagare il bollo auto ogni anno. Questa probabilmente era delle tasse più odiata in assoluto dai cittadini italiani. Insomma dopo aver fatto sacrifici per poter acquistare un’auto, occorre poi avere un vero e proprio salasso nei momenti in cui c’è da pagare il bollo.

Questo è il motivo principale per cui la ricerca di un modo per risparmiare su questa tassa, diventa uno degli sport preferiti dai consumatori. Non sono poche le indicazioni se si possono trovare online in merito a tutto questo. Numerosi i consigli che vengono dati agli automobilisti per poter ridurre la tassa.

Si ricorda a tal proposito che il bollo auto è previsto dal codice stradale, deve essere pagato da tutti i cittadini che posseggono un’automobile, in genere il carico viene fatto in base alla tipologia di auto che si possiede e alla potenza del suo motore. Di recente è tornata in auge la questione del Superbollo, era stato promesso che sarebbe stato eliminato, invece continua ad essere presente. Quindi tutti coloro che posseggono un’automobile con un valore di kilowatt maggiori ai 185, devono pagare una sovrattassa.

Ma in tutto questo occorre anche sapere che ci sono dei modi per poter risparmiare sull’importo del bollo auto.

Come è possibile ridurre la tassa

Il bollo auto è una tassa che viene gestita dalle regioni. Proprio per questo motivo è possibile che in alcune zone d’Italia vi siano regole differenti da altre zone. Ci sono alcune regioni che ad esempio quest’anno, hanno adottato dei provvedimenti nel permettere ai cittadini di risparmiare sul bollo auto.

In zone dell’Italia come la Lombardia e la Campania, è prevista una riduzione del 10% sul bollo auto nei casi in cui si decida di pagare con domiciliazione bancaria. Allo stesso modo è previsto uno sconto nel caso in cui il cittadino sia in regola con i pagamenti.

Quando si può godere di esenzione

Ci sono poi casi esplicitamente previsti dalla legge, in cui il cittadino può godere di esenzione per quello che riguarda il bollo auto. Innanzitutto non dovranno pagare il bollo per i primi cinque anni di immatricolazione le auto elettriche, 3 sono gli anni previsti invece per chi ha un auto ibrida. Completamente anche coloro che hanno auto con più di trent’anni, ridotto del 50% dai 20 anni in su.

Infine possono avanzare richiesta di esenzione dal bollo coloro che sono affetti da malattia invalidante.