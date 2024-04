Social network, con quello che scrivi rischi il carcere: se ti beccano sono guai | Questi post eliminali subito

Con quello che scrivi sui social network potresti seriamente rischiare il carcere, se scrivi cose di questo genere cancellale subito.

Purtroppo lo dobbiamo ammetterlo l’utilizzo dei social network spesso ci sfugge un po’ di mano. Si crede che online si possa scrivere veramente di tutto, sei uguale alla libertà di esprimere ciò che si pensa senza nessun filtro. Purtroppo però ci sono dei limiti da non valicare mai.

Ovviamente siamo nel 2024 la censura è stata ormai eliminata da tempo dal nostro sistema, ma nonostante questo occorre comunque fare attenzione a non leggere quelli che sono i diritti, di tutti gli altri utenti del web. Gli stessi limiti in genere ci vengono imposti dal buon senso, per quello che riguarda la vita quotidiana, dovrebbero essere applicati anche alle pagine social.

Troppo spesso ce ne dimentichiamo e finiamo per insultare o comunque ledere la sensibilità delle persone che sono dall’altra parte dello schermo. Questo probabilmente dipeso anche da una vita quotidiana che è sempre più unita ed intrecciata con quello che succede sul social network.

Ritornando a una vita un po’ più terrena, ci si può rendere conto che troppe volte si finisce per scrivere frasi veramente offensive. Ciò che bisogna sapere però è che esiste il rischio di cadere la diffamazione sui social media, evento e porta a beghe legali non di poco conto.

Quando si cade nella diffamazione

Per poter evitare ogni sorta di problematica, si rivela indispensabile evitare di diffondere informazioni false o ingiuriose che possono essere dannose per la reputazione dell’individuo. La diffamazione può avvenire tanto con la parola parlata, quanto con quella scritta. Per essere considerata come tale l’affermazione che viene fatta, deve essere falsa e dannosa per la riproduzione della persona di cui si parla.

Non sono poche le leggi che vanno a tutela del cittadino, che regolano appunto quello che è un vero e proprio reato. Sapendo questo occorrerebbe prestare molta attenzione alle frasi che vengono scritte sul web, per evitare che si possa cadere in un errore veramente molto grave.

Cosa si rischia con la diffamazione sui social

Con l’utilizzo massivo dei social network sia iniziato a parlare di diffamazione a mezzo internet. Questa si verifica nel caso in cui vengono diffuse delle informazioni non veritiere utilizzando delle piattaforme social come Facebook, Instagram, TikTok e altre.

Quello che in pochi sanno è che un comportamento di questo genere espone a rischio di multa fino a 1032 euro e reclusione fino a un anno.