Auto in sconto, la Tesla taglia i prezzi definitivamente: ora un’elettrica costa come una Panda usata

Sono previsti sconti sulle automobili elettriche, da questo momento in avanti Tesla ha deciso di abbattere i prezzi e ora costerà meno di una Panda usata.

Il mercato delle automobili è cambiato in maniera veramente radicale. Sono ufficialmente arrivate le automobili elettriche, era da molto tempo che se ne parlava, qualcuno non ci credeva, ma adesso sono la nuova frontiera. L’Unione Europea ha dettato il suo diktat imponendo l’introduzione delle auto elettriche che entro il 2035 saranno le uniche che verranno prodotte.

Ma la diffidenza dell’automobilista medio italiano, rendono difficile l’ingresso nel mercato di questa nuova tecnologia che, pur essendo entrata mostrando alcune problematiche, si rivela poi essere, veramente conveniente per il mondo della vetture e per tutti i cittadini.

I numeri ci dicono che a parità di chilometri percorsi in una stesso tempo, per la ricarica delle auto elettriche si spende all’incirca la metà di quello che invece si spende per il carburante. Questo però, ancora non convince l’automobilista che conosce il costo per acquistare l’auto elettrica, ma anche per la sua manutenzione.

Le case automobilistiche hanno compreso ormai, qual è la problematica delle auto elettriche, la motivazione per cui non riescono a decollare su un mercato che dovrebbe avere la strada spianata per loro ed ecco che hanno deciso di intervenire.

Il pericolo arriva dalla Cina

Considerando il costo delle auto elettriche, gli italiani hanno posto la loro preferenza sui SUV piuttosto che sulle city car, in fondo come dargli torto? Se un SUV costa quanto una city car, la scelta sembra essere abbasta semplice. Ma i grandi marchi che siamo abituati a vedere in strada hanno scoperto un competitor che potrebbe mettere a serio rischio i risultati sul mercato.

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare delle auto cinesi, proprio dalla Cina arrivano alcuni dei modelli che daranno del filo da torcere ai marchi blasonati. Testa, prevedendo tutto ciò, ha deciso di correre ai ripari.

Tesla corre ai ripari

Tesla che è stata una vera pioniera nel mondo delle auto elettriche ha deciso di correre subito ai ripari, decidendo di abbattere i prezzi delle sue vetture. La Model Y potrà essere acquistata a partire da poco meno di 43 mila euro, a dispetto dei più di 51 mila euro previsti in precedenza. Più alto il prezzo per quello che riguarda la Model S, ma anche la versione Plaid e il Model X.

Insomma, un mercato che si sta ampliando e che si sta avvicinando agli automobilisti.