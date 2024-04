P.IVA, mio fratello l’ha aperta da solo gratuitamente: risparmia almeno 500 euro all’anno | Di’ addio al commercialista

Puoi aprire la tua Partita Iva da solo, in maniera gratuita e risparmiando ben 500 euro all’anno. Una buona idea per chi vuole finalmente lavorare in proprio.

La difficoltà a trovare lavoro che hanno un gran numero di italiani, ha spinto alcuni di loro a trovare una soluzione alternativa. Ovviamente non ci stiamo riferendo ad alcuna attività criminale, ma piuttosto all’apertura di una Partita Iva.

Avere una partita Iva registrata si traduce nella possibilità di poter svolgere una certa attività in maniera professionale, ponendo emettere eventualmente una fattura, per ricevere il pagamento. Se da una parte esse non libero professionista con partita Iva vuol dire dover pagare una somma non di poco conto per quello che riguarda le tasse, dall’altra garantisce una serie di possibilità che il lavoro dipendente non offre.

Sono molte le professioni che si possono svolgere in maniera indipendente. La crisi del mercato del lavoro che ha afflitto l’Italia in questi anni, ha spinto ad esempio in molti ad intraprendere il lavoro di Vendita, network marketing, copywriter. Gli stessi influencer, o Content Creator come spesso si definiscono, sono dotate di partita Iva che permette loro di svolgere il lavoro in maniera professionale.

Procedendo a una veloce ricerca Internet, per comprendere quanto denaro occorre per aprire una partita Iva, si trovano numerose risposte. Ci sarebbe però un metodo per aprire la partita Iva senza dover spendere nemmeno un euro.

Affidarsi a un professionista

Il primo consiglio che molti danno a coloro che vogliono intraprendere la carriera di professionista, è quella di affidarsi a un professionista del settore. Prendere questa decisione vuol dire sicuramente riuscire ad avere un’assistenza per quello che riguarda l’aspetto fiscale dell’avere una partita Iva. Di contro però è anche vero che si tratta della scelta più costosa.

In media per l’apertura di una partita Iva il professionista era intorno ai 500 €, più il denaro richiesto per l’assistenza e la gestione dei conti.

Aprire una partita Iva in autonomia

La crescente digitalizzazione delle pratiche, permette però di aprire la partita Iva in piano autonomia. In genere questo può essere fatto inviando una PEC, inserendo una dichiarazione di inizio attività il cui modello deve essere sottoscritto con firma digitale. L’alternativa è quella di recarsi presso i centri delle dell’Agenzia delle Entrate presente sul territorio.in genere è possibile prendere appuntamento sul sito web.

Infine è possibile procedere all’apertura della partita Iva inviando una raccomandata all’Agenzia delle Entrate, allegando oltre al modulo che è possibile scaricare sul sito web, anche il documento d’identità del dichiarante.in questi casi ci si potrà poi affidare a un professionista solo per la dichiarazione dei redditi annuale.