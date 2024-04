Bonus conto corrente, soldi regalati a chi rientra in questa categoria: controlla subito questa lista

Sono soldi proprio regalati per tutti coloro che rientrano in questa specifica categoria. Controlla se è tuo il bonus conto corrente.

Non c’è italiano che al giorno d’oggi non stia in allerta ad attendere che arrivi il nuovo bonus che posso aiutarli a sostenere la spesa. La vita è diventata sempre più cara e per far fronte a tutto questo è indispensabile avere un aiuto economico. In realtà basterebbe dare maggiore valore a tutti gli stipendi, che sono ormai bloccati da anni.

In tale prospettiva non sono state poche le iniziative introdotte negli ultimi mesi per fare in modo che buona parte della popolazione abbia più denaro per affrontare la propria quotidianità. Ma tralasciando da parte questa Piccola parentesi, per quello che riguarda gli stipendi, concentriamoci adesso sui bonus che sono a disposizione degli italiani.

È stato durante il periodo Covid che ognuno di noi sia abituato a sentir parlare di bonus. Tutto è iniziato con quegli importi erogati alle fasce di lavoratori più disagiati per via della situazione creata dalla pandemia. Probabilmente gli stagionali ricorderanno è proprio in quell’anno hanno potuto un beneficiare di alcuni bonus.

Poi è stata la volta dei bonus pensati per le ristrutturazioni della casa, ottimo per rendere gli edifici molto più efficienti sotto il profilo energetico. Ora però il bonus che sta guadagnando l’attenzione di molti, è quello del conto corrente.

Che cos’è il bonus conto corrente

Il bonus contro corrente è stato introdotto per via di un aumento importante, per quello che riguarda i costi di gestione dei conti correnti. In un periodo in cui tutti i costi sono in aumento era inevitabile che questo succedesse anche ai costi che occorre sostenere, per poter avere un proprio conto corrente personale. Ma considerando che nessun cittadino italiano può fare a meno di un conto corrente, ecco previsto bonus.

Si tratta in buona sostanza di una misura che permetterebbe di aprire un conto base, senza doversi far carico degli oneri annuali. In questo modo non c’è bisogno di pagare canone annuo, imposta di bollo, le operazioni minima effettuate.

Requisiti e domanda

Come per ogni bonus anche per quello conto corrente, occorre essere in possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto il proprio ISEE deve essere inferiore a 11.600 euro punto nel caso in cui si sia un pensionato, i trattamenti pensionistici lordi devono essere inferiori o al massimo uguali a 18.000€ all’anno lordi.

È possibile procedere a richiesta del bonus in maniera molto semplice. Ci si può recare nella banca in cui si vuole aprire il conto corrente, quindi fornire tutta la documentazione necessaria, tra cui: ISEE in corso di validità, copia del documento, copia del codice fiscale, certificato di residenza oppure una bolletta che attesti questo dato, numero di telefono indirizzi email.