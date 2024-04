Annunci di lavoro falsi, questa famosa piattaforma ha fregato un sacco di persone: non cascarci anche tu

Una famosissima piattaforma ha fregato veramente tutti, con degli annunci di lavoro completamente falsi. Fai attenzione a non cadere in trappola.

Sono ancora moltissimi gli italiani che sono alla ricerca di occupazione. Probabilmente chiunque ci sta leggendo in questo momento si è trovato nella posizione di dover cercare lavoro e i modi in cui questo può essere fatto possono essere veramente molteplici. Stampare curriculum su curriculum, per consegnarli a mano presso le aziende alla ricerca di personale é forse la più tradizionale delle maniere in cui questo può essere fatto.

Ma considerando che il web è il mezzo con cui facciamo buona parte delle nostre ricerche, sembra facile pensare che trovare lavoro possa essere più semplice attraverso alcune piattaforme. Numerosi sono i siti web specializzati nelle offerte di lavoro, basta registrarsi e inserire i propri dati e il proprio curriculum per inviare velocemente le proprie candidature alle aziende alla ricerca di nuovi dipendenti.

Oltre alle piattaforme specializzate per quello che riguarda la ricerca di lavoro, ci sono altri siti su cui è possibile procedere inserendo alcuni filtri. Uno dei più utilizzati è Subito.it ad esempio, ma altrettanto di aiuto nella ricerca sono le piattaforme social.

Il vero problema è che purtroppo negli ultimi mesi sono registrati un aumento delle truffe che passano proprio attraverso delle offerte di lavoro che sembrano essere estremamente convenienti.

L’aumento delle truffe online

Numerose sono le denunce che nel corso dei mesi sono arrivate alle forze dell’ordine in merito a quelle che sono le truffe online. Un fenomeno veramente dilagante che sta colpendo numerosi cittadini italiani.

Il grandissimo problema é che purtroppo le azioni truffaldine riguardano non solo le classiche truffe online che arrivano tramite mail, ma anche le offerte di lavoro. Non sono pochi gli annunci messi in rete che cercano di trarre in inganno anche chi è alla ricerca disperata di un lavoro.

La guardia di finanza lancia l’allarme

A lanciare l’allarme é stata la Guardia di Finanza, che afferma di fare attenzione soprattutto alle offerte di lavoro che hanno delle caratteristiche comuni. In genere le più pericolose sono quelle che si leggono sui social, spesso presenti in pagine che dovrebbero essere state create apposta aiutare chiunque sia alla ricerca di lavoro, ma su cui spesso sono presenti profili truffaldini.

Attenzione a chi promette di far svolgere lavori da casa, quelli che promettono ricompense in cambio di recensioni di libri o di prodotti estetici. Pericolose anche le promesse di una ricompensa mettendo like a dei video o presso alberghi all’estero. Se poi per dover lavorare chiedono un anticipo in termini di denaro, sembra semplice comprendere che si tratta di una vera e propria truffa.