Lavoro, aumenta la concentrazione con questi alimenti: se li includi nella dieta i risultati sono immediati

Ecco gli alimenti da inserire nella dieta per migliorare la concentrazione a lavoro.

Un ottimo metodo per poter riuscire a migliorare la propria concentrazione e le proprie prestazioni sul luogo di lavoro consiste nel seguire una giusta alimentazione.

Vi sono momenti nell’arco di una giornata in cui ci troviamo in difficoltà a causa di stanchezza o distrazioni varie, ma le nostre capacità cognitive possono essere migliorate in maniera considerevole iniziando a consumare con maggior frequenza un determinato tipo di alimenti.

Per via della sua continua attività metabolica il cervello si ritrova sottoposto nella quotidianità ad un enorme stress, ma per poter tenere lontano tale problema si può fare ricorso ad un’alimentazione sana ed equilibrata.

Ecco dunque quali sono gli alimenti che possono essere di aiuto per mantenere alta la concentrazione sul posto di lavoro.

Gli alimenti per mantenere la concentrazione a lavoro: dalla frutta secca ai mirtilli

Stando a numerosi studi recenti un primo efficacissimo metodo per mantenere alta la concentrazione a lavoro è rappresentato dal praticare attività fisica in maniera costante, ma a ciò è necessario aggiungere una corretta alimentazione. Al riguardo una prima tipologia di alimento consiste nella frutta secca, cioè noci, mandorle, pistacchi, e anacardi. Questi, così come i semi oleaginosi come ad esempio girasole, sesamo, lino e semi di zucca, presentano al loro interno un gran quantitativo di acidi grassi Omega 3 oltre che micronutrienti come fosforo, zinco e selenio.

Si passa poi ai cereali integrali come orzo, riso integrale e farro: questi alimenti sono ricchissimi di fibre alimentari oltre che di vitamine del Gruppo B che risultano essere di enorme aiuto per il funzionamento del nostro cervello. Da menzionare sono anche i mirtilli, che possono essere consumati sia a colazione che come spuntino e che contengono al loro interno polifenoli e vitamina C.

Gli altri tipi di alimenti

La lista degli alimenti utili a migliorare la concentrazione a lavoro non finiscono però certamente qui. Importante in tal senso è il pesce azzurro come per esempio alici, salmoni o sarde che sono ricchissimi di acidi grassi Omega 3. Si passa poi all’olio extravergine di oliva, un antiossidante in grado di proteggere la membrana cellulare dalle ossidazioni e che può essere consumato anche a crudo.

Per un miglioramento della concentrazione a lavoro non possono mancare all’interno di ogni alimentazione sana frutta e verdure a foglia verde: si parla per la precisione di fragole, kiwi, agrumi, spinaci, broccoli, insalata o anche rucola. Non manca un po’ a sorpresa il cacao amaro, in grado di facilitare l’afflusso di sangue e di ossigeno al cervello. Infine l’acqua, fondamentale per mantenere elevati i livelli di idratazione del cervello evitando così in questo modo problemi come ad esempio il mal di testa.