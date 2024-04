Carta dedicata a Te, una bella notizia: migliaia di famiglie possono richiederla subito | 460 euro dritti in tasca

460 euro che alcune famiglie si potranno mettere direttamente in tasca. Migliaia le famiglie che potranno richiedere la Carta dedicata a te.

Ottime notizie per un gran numero di famiglie italiane. Questo 2024 è stato segnato da eventi particolari per quanto riguarda l’economia. Inutile parlare della solita crisi economica che ha colpito il nostro paese, lo Stato sta dimostrando di porsi a fianco alle famiglie offrendo a coloro che sono meno abbienti delle risorse economiche che gli aiutino a sostenere alcune spese.

La popolazione italiana che ha preso a male l’eliminazione del Reddito di Cittadinanza, sta prendendo con confidenza con l’assegno di inclusione. A dare manforte a questa misura che aiuta a livello economico non poche famiglie in situazioni veramente disagiate, ci sono i vari bonus a cui si può accedere procedendo con domanda. Ovviamente per poterne beneficiare occorre essere detentori di specifici requisiti, in genere molto verte sul reddito familiare.

Per tutte le famiglie con figli a carico invece, abbiamo l’assegno unico, con cui ormai sia una certa confidenza. I molti ricorderanno che lo scorso anno lo Stato ha destinato dei fondi a quella che era chiamata Carta dedicata a te. Una carta prepagata, con importo spendibile pari a 460 €, che era stata attribuita ad alcune famiglie in base all’ISEE presentato.

la misura verrà rinnovata anche quest’anno, le famiglie italiane potranno beneficiare della carta dedicata a te, tra poco saranno aperte le Graduatorie.

In anticipo rispetto allo scorso anno

sembra che con ogni probabilità la carta dedicata a te che era stata consegnata alle famiglie nel luglio dello scorso anno, quest’anno verrà consegnato in tempi più ristretti. Il funzionamento sarà il medesimo, l’attivazione avverrà in seguito al primo acquisto nei punti vendita in cui sarà possibile pagare con la carta.

La lista dei beni che potranno essere acquistati con essa, sarà la stessa dell’anno scorso. Ricordiamo che nel 2023 questa carta ha dato il mio respiro a molte famiglie provate ancora dalla Thrice economica provocata dall’inflazione, ma anche dal COVID dalla guerra in Russia.

Domanda, importi, fondi stanziati

La buona notizia è che i fondi stanziati per la Carta dedicata a te di quest’anno saranno maggiori di quelli dell’anno scorso. Questo è possibile perché oltre ai fondi previsti per quest’anno, saranno aggiunti quelli rimasti dallo scorso anno dalle carte non assegnate.

Cambieranno le graduatorie di assegnazione, considerando che le famiglie hanno dovuto presentare nuovo ISEE. Quindi potranno beneficiare della carta tutti coloro che hanno un reddito familiare inferiore ai 15.000 €, ovviamente basandosi sulla dichiarazione corrente. Per poter accedere al beneficio non vi sarà bisogno di presentare alcuna domanda, le graduatorie verranno fatte automaticamente.