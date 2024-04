Lavoro sempre organizzato, con queste app non dimentichi nemmeno un appuntamento | Hai tutto sotto controllo

Ti basta una sola App per avere il lavoro sempre perfettamente organizzato. In questo modo non dimenticherai più nemmeno un appuntamento.

Quando siamo sovraccarichi di lavoro può capitare che ci sfugga qualcosa di importante. Quell’appuntamento che si aspettava da tempo, potrebbe essere del tutto dimenticato. Purtroppo succede anche ai più attenti. La vita moderna ci costringe a dei ritmi veramente serrati, ci sono mille cose da fare, la casa a cui pensare, in bambini, impegni e appunto il lavoro.

In un clima in cui si sentirebbe il bisogno di rallentare, il mondo del lavoro ci dice che dobbiamo essere competitivi, che dobbiamo arrivare sempre prima di tutti gli altri. Sembra sembra normale a questo punto aver bisogno di qualcuno, o dì qualcosa che ci aiuti a sostenere questo peso.

Dicono che per essere competitivi, per riuscire nei propri scopi, bisogna anche essere estremamente organizzati. Lasciala da parte la buona vecchia agenda cartacea, troppo difficile da consultare, spesso dimenticata in chissà quale meandro della propria abitazione, ci si chiede se la tecnologia ci può venire incontro.

Considerato l’elevato livello dello sviluppo tecnologico a cui siamo assistendo in questi ultimi anni vengono sembra facile comprendere che la risposta è assolutamente sì. Ci sarebbe quindi un’applicazione che ti permetterebbe di gestire al meglio il tuo lavoro, i tuoi appuntamenti, gli impegni a cui devi far fronte in maniera quotidiana.

Le app a cui non dovresti mai rinunciare

Ognuno di noi vive immerso nella tecnologia. Abbiamo uno smartphone sempre con noi, alcuni hanno iPad e personal PC che possono essere estremamente utile per organizzare la propria giornata. Numerose sarebbero le applicazioni che sono state sviluppate per poter permettere ai lavoratori di organizzare al meglio ogni singolo momento del proprio lavoro.

Quindi se vuoi avere tutto sotto controllo dovresti imparare ad utilizzare, applicazioni che ti permettono di gestire il lavoro al meglio, quelle che ti organizzano la giornata, app per la produttività, per la gestione dell’azienda vengono app per manager e per il marketing.

Con queste puoi organizzare al meglio la tua giornata

Tralasciando per il momento da parte tutte le altre applicazioni, ci vorremmo soffermare su quelle che ti permettono di organizzare in maniera ottimale la tua giornata. Avere tutto sotto controllo riduce al minimo la to do list.

Numerose sono le possibilità che puoi sfruttare per quello che riguarda le applicazioni. Sembra che la migliore sia Any.do, progettata per tenerti sempre aggiornato su quello che è il tuo calendario, puoi realizzare liste, strutturare dei calendari, e impostare alcuni promemoria che ti impediranno di dimenticare le cose da fare. Altra applicazione molto apprezzata è Wunderlist, in questo caso potrai organizzare le attività da svolgere seguendo alcune cartelle principali. In fine ti consigliamo anche IFTTT è in grado di far comunicare tra loro le applicazioni che utilizzi per il tuo lavoro e non solo. In questo modo avrai sempre sotto controllo quelli che sono tutti i tuoi impegni, messaggi e comunicazione importanti.