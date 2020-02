Fca, Fiom: confermato piano su Maserati. Necessario produrre auto ecologiche di massa

“Le comunicazioni aziendali confermano quanto già annunciato con il piano di ibridizzazione ed elettrificazione dei modelli del gruppo Fca e Maserati e seguono alle dichiarazione sul lancio dei nuovi modelli Jeep a Melfi”. Lo dichiara in una nota Michele De Palma segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive.

“Per la Fiom è indispensabile l’avvio di un tavolo con azienda, Governo e sindacati per una strategia nazionale in grado di guidare la transizione industriale della produzione di auto che riduca le emissioni di CO2 e garantisca l’occupazione.In Italia è necessario puntare nella nuova tecnologia delle batterie, nella infrastrutturazione delle reti stradali e nella possibilità di accesso alle auto elettriche non solo per pochi.Occorre investire nella produzione di auto ecologiche di massa, come ad esempio la Panda ibrida che sarà lanciata a Pomigliano, così da ridurre il parco dei veicoli ad alta emissione e per assicurare la piena occupazione”, aggiunge De Palma.

“Questi temi sono anche al centro della due giorni di iniziativa unitaria di Fim, Fiom, Uilm sulla vertenza Torino.Il Ministro dello Sviluppo Economico convochi i sindacati per l’avvio urgente del confronto”, conclude.