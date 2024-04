Vacanze estive offerte da LIDL, maxi sconti per il campeggio a 5 stelle: così viaggiare ti costa la metà

Adesso il Lidl ti offre anche le vacanze estive, elevate percentuali di sconto anche per i campeggi a cinque stelle.



Lidl è una delle catene di discount più apprezzate dai consumatori italiani. In un periodo in cui l’economia italiana sembra accusare un duro colpo i consumatori cercano di affidarsi alle catene che sono in grado di permettere loro di risparmiare anche soli pochi euro.

Finalmente i consumatori hanno imparato che quando si parla di discount non ci si riferisce a prodotti di una qualità bassa, ma piuttosto di buona qualità ma a un prezzo di gran lunga ridotto. Questo in un momento in cui risparmiare sembra essere la missione di tutti, non ha prezzo.

Lidl si è conquistata la fiducia dei consumatori grazie a una scelta molto vasta. I suoi scaffali sono ricchi di prodotti che si adattano veramente a tutte le esigenze. Da Lidl è possibile acquistare pane fresco tutti i giorni, pesce, carne, formaggi di ogni genere.

Prodotti tutti di ottima qualità, che soddisfano le esigenze del cittadino medio. Ad arricchire le possibilità date della catena di discount, ci pensano le offerte a volantino che ogni settimana permettono di acquistare non solo generi alimentari, ma anche prodotti per la cura della persona, della casa, del giardino e anche dell’auto. Ma se ti dicessimo che Lidl ti manda anche in vacanza?

Lidl piace molto agli italiani

Insomma tutto quello di cui abbiamo appena parlato rende Lidl una delle catene più amate dagli italiani. Sono centinaia centinaia i consumatori che di giorni in giorno decidono di fare la loro spesa quotidiana proprio nei punti vendita dislocati in tutto il territorio italiano.

Ovviamente questo è possibile anche alla massiva presenza di Lidl nelle città italiane da nord a sud, anche dei piccoli centri. A completare poi l’immensa scelta messa a disposizione dalla catena di supermercati, è la possibilità di prenotare le proprie vacanze, numerose offerte in merito.

Non fai solo la spesa

Scaricando l’applicazione Lidl è possibile consultare ogni settimana il volantino con le offerte. Nelle pagine finali del volantino, è possibile consultare le possibilità di vacanze che lì del viaggi mette a disposizione dei suoi consumatori. Numerose le destinazioni tra cui è possibile scegliere.

Si può ad esempio alloggiare in un villaggio a San Teodoro in Sardegna, a costo di soli 845 € per sette notti, pensione completa, o scegliere la Toscana con 108 € per due notti, per chi preferisce la montagna interessante la proposta in Trentino Alto Adige a soli 135 € per due notti.