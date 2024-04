Viaggio in treno con Trenitalia, sconto del 40% durante queste giornate: prenota ora su questo sito e risparmi

Se prenoti ora su questo sito in alcune giornate potrai viaggiare su Trenitalia godendoti uno sconto del 40% sulla tratta.

Non sono pochi gli italiani che per necessità, o anche per piacere decidono di viaggiare in treno quasi in maniera quotidiana. In effetti il treno è uno dei mezzi di locomozione preferiti dagli italiani italiani, soprattutto per i lunghi spostamenti. Considerando il continuo incremento del prezzo del carburante, non c’è nulla di strano nel comprendere che muoversi con mezzi pubblici permette un notevole risparmio.

Viaggiare in treno oggi è ancora più conveniente grazie al gran numero di tratte che è stata aggiunto all’offerta delle ferrovie italiane. Inoltre si tratta di un modo di viaggiare piuttosto sicuro, nonostante non di rado ci siano alcune difficoltà nel riuscire a raggiungere la meta in orario.

Lo dobbiamo ammettere, non ce ne vogliono a male coloro che lavorano alle ferrovie, ma spesso la cronaca ci racconta che ci sono stati importanti ritardi soprattutto sulle tratte brevi. Ma attualmente non ci vogliamo soffermare su quelli che sono gli aspetti negativi viaggiare in treno, ma piuttosto su una promozione che si rivela veramente interessante.

Considerando i prossimi weekend che saranno a disposizione dei cittadini italiani per potersi spostare in un’altra città, ecco qualcosa da poter sfruttare.

C’è chi viaggia in treno quotidianamente

Tra la crisi economica e quella che deve affrontare chi va alla ricerca di un lavoro, non sono pochi coloro che decidono di lavorare lontano da casa. La realtà è che i posti di lavoro ce ne sono sempre troppo pochi, quindi nel momento in cui capita una buona proposta e giusto prenderla al volo, anche se lontano da casa.

Questo succede perché gli affitti nelle grandi città sono veramente molto alti. Quindi per evitare di dover spendere tutto il proprio stipendio la casa e il carburante per muoversi da una parte all’altra, si sceglie di sfruttare il trasporto pubblico e in particolare i treni, soprattutto se sono molti chilometri da fare.

Trenitalia ti permette di risparmiare fino al 40%

Numerose le iniziative a favore di coloro che si spostano spesso in treno. Questa volta ammettesse a fianco del viaggiatore è proprio Trenitalia che ha ideato l’offerta A/R Weekend, con la quale è possibile godere del 40% di sconto.

Questa è riservata a tutti coloro che partono il sabato e tornano la domenica, utilizzando i treni intercity giorno. I biglietti possono essere acquistati fino a quinto giorno prima della partenza. L’offerta però una volta acquistata non può essere modificata e non è rimborsabile. Si può beneficiare dello sconto semplicemente acquistando i biglietti sul sito ufficiale Trenitalia.