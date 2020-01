Legge elettorale. La Corte Costituzionale dichiara il referendum della Lega inammissibile. Fornaro, LeU, “esprimo soddisfazione”. Besostri: “sia di lezione alle Regioni”

La richiesta di referendum elettorale “Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, presentata da otto Consigli regionali (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria), è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale “per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della ‘normativa di risulta’”, rende noto la Consulta. Oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera con l’obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali. Per garantire l’autoapplicatività della “normativa di risulta” – richiesta dalla costante giurisprudenza costituzionale come condizione di ammissibilità dei referendum in materia elettorale – il quesito investiva anche la delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la ridefinizione dei collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La sentenza sarà depositata entro il 10 febbraio. Oggi la Corte ha esaminato anche il conflitto fra poteri proposto da cinque degli stessi Consigli regionali promotori e lo ha giudicato inammissibile “perché, fra l’altro, la norma oggetto del conflitto avrebbe potuto essere contestata in via incidentale, come in effetti avvenuto nel giudizio di ammissibilità del referendum”.

Secondo indiscrezioni la sentenza che ha spento le speranze del partito di Matteo Salvini e degli otto consigli regionali a guida centrodestra – che avevano promosso il referendum per trasformare, con l’abrogazione delle norme sulla assegnazione proporzionale dei seggi, il Rosatellum in un maggioritario a collegi uninominali – è stata presa a maggioranza. Con che numeri è difficile dirlo, visto che le votazioni dei giudici così come le discussioni nella camera di consiglio sono coperte dal segreto. Quello che filtra è che si sarebbe comunque trattato di una maggioranza solida e ampia. Nulla a che vedere dunque con le voci che si erano succedute nelle lunghe ore che hanno preceduto la decisione che segnalavano una spaccatura importante, con 8 giudici certi dell’inammissibilità del referendum e altri sette meno o addirittura per nulla convinti e dunque pronti ad aprire le porte alla consultazione referendaria.

“La Corte Costituzionale dichiarando inammissibile il referendum promosso dalla Lega per il tramite di otto consigli regionali ha fatto una scelta giusta. LeU è stato l’unico gruppo parlamentare a costituirsi contro l’iniziativa referendaria e non possiamo quindi non nascondere la nostra soddisfazione per la decisione della Consulta. Un sistema elettorale fondato sul maggioritario modello inglese, infatti, avrebbe prodotto effetti devastanti nell’edificio costituzionale della nostra democrazia. Adesso c’è più tempo per approvare una nuova legge elettorale che persegua l’obiettivo di garantire un corretto equilibrio costituzionale tra la rappresentanza e la necessaria stabilità delle istituzioni” afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. “Le motivazioni di inammissibilità enunciate nel comunicato stampa della Consulta erano tutte contenute negli scritti in opposizione. Sono alcuni degli argomenti che abbiamo sostenuto”. Felice Besostri, l’avvocato che ha sostenuto le ragioni degli oppositori al referendum della Lega (il capogruppo di Leu al Senato Federico Fornaro e le associazioni Attuare la Costituzione e il Coordinamento per la democrazia costituzionale) esprime perciò “grande soddisfazione”. “Spero che questo – afferma Besostri – sia di insegnamento per le Regioni di promuovere referendum nell’interesse delle Regioni stesse e non per fare un servizio a una forza politica. Se sono veramente convinte che il sistema maggioritario uninominale e’ il migliore, lo adottino per il loro rinnovo”.

“E’ una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone. Ci dispiace che non si lasci decidere il popolo: così è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica” sbraita il perdente Matteo Salvini, segretario della Lega commentando la bocciatura del referendum della Consulta. “Tutte queste ore in camera di consiglio dimostrano che la questione era veramente complessa e controversa. Aspettiamo di vedere le motivazioni per capire se in futuro ci sarà ancora spazio per i referendum elettorali” commenta con maggiore serenità e rispetto il professor Giovanni Guzzetta, avvocato delle Regioni che hanno proposto il referendum sulla legge elettorale.