31 gennaio, appuntamento a Roma per il lancio dell’associazione Nuove Ri-Generazioni, promossa dalla Fillea Cgil. Con Paola De Micheli, Maurizio Landini, Alessandro Genovesi

Venerdì 31 gennaio prende il via ufficialmente l’attività dell’Associazione Nuove Ri-Generazioni, con un Convegno Nazionale al Centro Congressi Frentani di Roma, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e del Segretario generale della Fillea Alessandro Genovesi. Nuove Ri-Generazioni, promossa dalla Fillea Cgil e presieduta da Gaetano Sateriale – che coordinerà il lavoro di un Comitato Scientifico composto da esperti del settore, urbanisti, ricercatori, docenti universitari – nasce per essere un luogo di ricerca e allo stesso tempo di proposta sui temi dello sviluppo sostenibile.

Essa vuole contribuire a far crescere una cultura della sostenibilità, offrendo strumenti di lettura e approfondimento, stimolando politiche orientate al green building, alla rigenerazione urbana, al recupero delle periferie urbane, promuovendo azioni concrete e vertenze nel territorio per avviare progetti pilota, a partire dalle grandi aree urbane più degradate. Tutti confermati i partecipanti all’evento, che sarà coordinato dal giornalista de La Stampa Roberto Giovannini: il Ministro Paola De Micheli, il Segretario generale Cgil Maurizio Landini, il Segretario generale Fillea Alessandro Genovesi, il Vice Presidente di Legambiente Edoardo Zanchini, l’architetto João Nunes, il Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, il Vice presidente di Ance Filippo Delle Piane, il Presidente Ispra Alessandro Bratti, il Presidente di Nuove Ri-Generazioni Gaetano Sateriale, il segretario nazionale Fillea Graziano Gorla. Saranno inoltre illustrati da Benedetto Truppa (Fillea Roma) e Augusto Paolucci (Fillea Umbria) due progetti che vedono la presenza della Fillea e di Nuove Ri-Generazioni. Progetti che, insieme ad altri su cui l’Associazione è impegnata, sarà possibile visionare sul sito www.nuoverigenerazioni.eu, prossimamente on line.