Chi richiama questo numero è fregato: in Italia stanno facendo un vero e proprio disastro | Chi ci è cascato è rimasto senza niente

In Italia, nell’ultimo periodo è un vero disastro: chi ha richiamato questo numero è stato completamente fregato ed è rimasto senza niente.

Siamo alle solite; nel nostro Paese è arrivata una nuova truffa che sta mietendo numerosissime vittime. Certo, non è affatto l’unica. Molti cittadini, infatti, restano vittime quotidianamente di truffe che vengono messe in atto sia in strada che attraverso l’ausilio di numerosi strumenti offerti dalla tecnologia.

Basti pensare, ad esempio, ai vari raggiri che vengono compiuti all’interno dei vari sportelli ATM. I criminali prendono di mira un obiettivo che diventa la loro vittima sacrificale. In questo caso, poi, la truffa può avvenire sul luogo, in maniera diretta, ma anche attraverso l’utilizzo di skimmer che clonano le carte, rubano i Pin o bloccano l’erogazione del contante.

Molto frequenti, poi, sono anche le truffe via mail o via sms. Parliamo della pratica del phishing che, con l’aiuto di un link malevolo, va a svuotare del tutto i conti correnti di chi ci casca. Potremmo andare avanti per ore a parlare di questi criminali e dei loro escamotage per derubare i cittadini. Purtroppo, però, in Italia ha preso piede una nuova pratica illegale.

Sono molti gli utenti che ci sono cascati, e si sono ritrovati con il conto corrente privo dei risparmi che custodiva. Insomma, sono rimasti senza un solo centesimo solo per aver richiamato un numero di telefono. Ebbene sì, avete capito benissimo. Andiamo a scoprire come funziona il nuovo metodo escogitato dai truffatori.

Una chiamata ad un numero e sono rimasti senza soldi

In Italia, le truffe, come già accennato, sono all’ordine del giorno e possono avvenire in qualsiasi momento della giornata e, soprattutto, in qualsiasi luogo. Non si può star tranquilli mai, e bisogna tenere sempre alta l’attenzione. Il problema, però, è che questi criminali subdoli e senza scrupoli cambiano costantemente il loro modo di agire.

Non si fa in tempo, a scoprirne uno, che già è partita una nuova forma di raggiro che va a mietere più vittime di quella precedente. Fatte queste dovute premesse, è il caso, adesso, di comprendere al meglio qual è la nuova truffa che ha rovinato in questi giorni tantissimi cittadini italiani e, soprattutto, in che modo è possibile difendersi.

Arriva una telefonata lampo: quando richiami il numero ti fregano

La nuova truffa ha inizio con una chiamata lampo, o meglio, un solo squillo proveniente da un numero sconosciuto. Ovviamente, la curiosità dei cittadini è altissima, e spesso essi provano a richiamarlo per capire di cosa si tratti. Ma non si dovrebbe mai fare. Ebbene sì, perché la maggior parte delle volte si tratta di numeri stranieri.

Quando questi vengono richiamati dagli utenti, chi risponde farà in modo di intrattenere una conversazione molto lunga in modo che, a causa della tariffazione elevata, gli utenti perdano tutti i loro soldi. Per evitare che ciò accada, quando arrivano queste telefonate è meglio non richiamare mai e, soprattutto, affinché ciò non avvenga, utilizzare un filtro anti spam che viene offerto da alcune applicazioni presenti sugli App Store ufficiali.