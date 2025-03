Lavastoviglie, la stai distruggendo giorno dopo giorno | A causa dei tuoi errori sarai costretto a cambiarla: in pochi anni spendi 5000€

Commetti, giorno dopo giorno, un numero enorme di errori che finiscono col distruggere la tua lavastoviglie. Spendi un botto di soldi l’anno.

Gli elettrodomestici, oggigiorno, sono elementi imprescindibili all’interno delle abitazioni delle famiglie italiane. Queste ultime, infatti, non ne possono fare a meno, poiché i ritmi della vita moderna, non ammettono distrazioni, né perdite di tempo. Bisogna andare veloci e basta e non c’è un attimo di respiro.

Ecco che diventano fondamentali dispositivi come il forno a microonde che consente di riscaldare velocemente le pietanze o il forno elettrico. Quest’ultimo prepara pranzo e cene succulenti mentre si possono svolgere altre faccende. Poi, ci sono gli elettrodomestici che fanno tutto da soli. Basta caricarli ed il gioco è fatto.

Tra questi annoveriamo la lavatrice, l’asciugatrice e la lavastoviglie, tra i tanti. La prima consente di lavare il bucato senza sprechi di tempo e di acqua, la seconda lo asciuga, mentre la terza, una volta caricata, fa si che piatti, bicchieri, posate risultino puliti e super brillanti. Purtroppo, però, proprio per quanto riguarda la lavastoviglie c’è una brutta, anzi, bruttissima notizia.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché alcune abitudini finiscono col compromettere la sua integrità ed il suo funzionamento. Si tratta di errori comunissimi, ma che finiscono con avete conseguenze spiacevolissime. In pratica, bisognerà sostituirla nell’immediato e ciò porta ad avere un enorme esborso di denaro.

La lavastoviglie si distrugge e la colpa è solo tua

Sono i comportamenti scorretti a minare la durata di questo elettrodomestico che salva la vita ogni giorno a tutti. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma partiamo dall’inizio. Senza la lavastoviglie, nessuno, ormai, riuscirebbe a vivere. Infatti, consente di non perdere ore ed ore a lavare le stoviglie a mano dopo pranzo e dopo cena.

Basta caricarla e farla partire a pieno carico per avere un risultato eccellente. Purtroppo, però, come già accennato ampiamente in precedenza, ci sono degli errori che, seppur comuni, non devono assolutamente essere presi sottogamba. C’è da dire, poi, che non sono nemmeno pochi. Fatte queste dovute premesse, è giunto il momento di scoprire quali sono queste cattive abitudini da abbandonare.

Se commetti questi errori sei fritto: spendi un botto ogni anno

Sembra strano, ma uno degli errori più comuni che vengono commessi, nonostante sia risaputa la sua pericolosità, è quello di non pulire mai le stoviglie prima di metterle nell’elettrodomestico. Ebbene sì, i residui di cibo finiscono con intasare tutto e bloccare il dispositivo. Inoltre, poi, è vero che bisogna farla partire a pieno carico, ma ciò non vuole dire che deve strabordare.

Il risultato è che non viene pulito nulla bene e si danneggia il motore. Occhio anche al detersivo utilizzato. Non bisogna inserirne troppo per non danneggiare guarnizioni e tubi di scarico. Il quarto errore è quello relativo alla pulizia del filtro. Questo va pulito almeno ogni 15 giorni altrimenti accadrà ciò che nessuno vorrebbe accadesse: la distruzione del dispositivo. Infine, diffidate da chi dice di non farli: utilizzate sia il sale che il brillantante per avere tutto pulito al meglio e per fare durare di più la lavastoviglie.