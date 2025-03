6600€ di stipendio mensile e nessuno fa domanda | Affrettati a candidarti: questa azienda ha bisogno urgente

Quest’azienda, nonostante uno stipendio mensile di 6.600€, non trova persone interessate. Se ti candidi hai vita facile: ti prendono subito.

Nel 2025 i Concorsi Pubblici per entrare a fare parte degli organici della Pubblica Amministrazione saranno davvero tantissimi. Alcuni sono stati già banditi, altri stanno terminando l’iter ed altri ancora arriveranno entro il prossimo mese di dicembre. Si tratta di ghiotte occasioni per quanti hanno voglia di cambiare la propria vita.

Parliamoci chiaro, a chi non fa gola il cosiddetto posto fisso, con stipendi regolari, cospicui e tantissimi vantaggi. Tuttavia, chi davvero ha desiderio di trovare un nuovo lavoro, non deve soffermarsi solo a questi. Ebbene sì, perché ci sono tantissime aziende private, solidissime che mettono a disposizione numerosi posti di lavoro.

Pensiamo, ad esempio, a Trenitalia, ma anche a Poste Italiane o Italo Treno. queste solo per citarne alcune tra le più famose ed apprezzate. Se, però, si fa un giro sul web ci si può rendere conto che di offerte di lavoro ne esistono a bizzeffe: c’è solo l’imbarazzo della scelta e dovrebbe esserci tanta, ma tanta voglia di rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco.

Tuttavia, molto spesso, si lasciano sfuggire delle opportunità di cui, solo in un secondo momento, ci si rende conto della loro importanza. Tra queste, non possiamo assolutamente non menzionarne una in particolare. C’è un’azienda che si sta disperando perché, nonostante uno stipendio offerto di 6.600€ mensili, non riesce a trovare nessuno.

6.600€ al mese e nessuno si candida

Molto spesso, ci si lamenta del fatto che le offerte di lavoro che si trovano in giro, a fronte di un numero di ore di lavoro elevato, offrono stipendi da miseria. Poi, quando ci si imbatte in una di queste che, però, offre stipendi da favola, nessuno si candida. Sembra quasi che nessuno creda a quanto scritto all’interno dell’offerta stessa.

Eppure, questa azienda è famosissima e, soprattutto, si tratta di una di quelle maggiormente serie. Proprio per questo motivo abbiamo voluto porre alla vostra attenzione l’ultima sua offerta lavorativa, quella che la sta facendo maggiormente disperare. Pensate che sono arrivati al punto di dire che chiunque si candidi sarà assunto.

Ti assumono all’istante: basta candidarsi

L’azienda in questione è la Austro Control, un’azienda austriaca che cerca controllori del traffico aereo. Attenzione, perché non ci sono requisiti stratosferici da soddisfare. Pensate che cercano nuovo personale anche tra cittadini che non hanno alcuna esperienza. Per candidarsi, bisogna essere maggiorenni, aver conseguito il Diploma ed avere una buona conoscenza della lingua inglese e di quella tedesca.

Inoltre, ovviamente, bisogna avere ottime capacità sia uditive che visive ed essere cittadini UE. Basterà inviare il proprio curriculum e l’attestazione del conseguimento del Diploma ed il gioco è fatto. Se si verrà selezionati, si entrerà a fare parte del programma di formazione aziendale. Quest’ultima è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato ed è retribuito la. Superata la fase di formazione e selezione, il contratto sarà faraonico: 6.600€ al mese per sempre.