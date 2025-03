Scioperi, ancora disagi in arrivo: il 18 e il 19 marzo i treni potrebbero essere a rischio

Dopo lo sciopero dell’8 marzo è in arrivo un’altra agitazione che potrebbe provocare diversi disagi in tutta Italia

La mobilità nel nostro Paese sarà ancora a rischio nel mese di marzo: mercoledì 19 marzo è infatti in programma uno sciopero dei trasporti che potrebbe durare dalle 8 alle 24 ore, a seconda di quello che stabiliranno le sigle sindacali coinvolte.

Lo sciopero riguarderà le ferrovie in tutta Italia: i treni di Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv saranno a rischio per 8 ore dalle 9.01 alle 16.59. Dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fanno sapere che questa protesta è organizzata dalle sigle Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza, mentre per le tratte regionali (comprese quelle di Trenord) saranno garantite le fasce dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

I mezzi pubblici a Milano dovrebbero essere garantiti

L’agitazione promossa da Usb lavoro privato durerà 24 ore e riguarderà le imprese del comparto ferroviario. I lavoratori incroceranno le braccia dalle 21 di martedì 18 alle 20.59 di mercoledì 19.

Come si legge su MilanoToday, nonostante sarebbe a rischio anche il trasporto pubblico locale su rotaia, per la giornata di mercoledì in realtà non dovrebbero affatto essere a rischio i mezzi Atm.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Regionale (@trenitaliaregionale)

Le fasce di garanzia

Come detto, durante gli scioperi, Trenitalia, Trenord e Italo assicurano il servizio minimo nelle cosiddette fasce di garanzia, per tutelare i pendolari e i viaggiatori nelle ore di punta: come detto, Trenitalia garantisce alcuni treni nazionali e regionali nelle fasce 06:00-09:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali.

In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo, Trenitalia assicura i treni a lunga percorrenza, riportati nella tabella disponibile sul sito ufficiale, Trenord assicura il servizio dalle 05:00 alle 08:00 e dalle 18:00 alle 21:00, con un’ attenzione maggiore agli orari in cui viaggiano studenti e pendolari, mentre Italo prevede un piano di circolazione con una selezione di collegamenti minimi, che saranno pubblicati 48 ore prima dell’inizio dello sciopero sul proprio sito web ufficiale.