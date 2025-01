Mestoli, chi li ha di questo colore sta sbagliando di grosso: i medici sono d’accordo | “Non usateli più”

I medici sono tutti d’accordo ed hanno lanciato un allarme: non bisogna utilizzare i mestoli di questo colore. Si rischia grosso.

In cucina, per le varie preparazioni culinarie, ci si avvale di vari utensili. Ci sono quelli che servono per montare dei composti, quelli per dare una rigirata ai sughi ed alla pasta ed ancora tantissimi altri che consentono, ad esempio, di ottenere una frittura ottimale. Insomma, si tratta di strumenti indispensabili che non possono mai mancare in casa.

Ce ne sono di diverse tipologie, da quelli in acciaio a quelli in rame ed alluminio, senza dimenticare quelli di plastica. Sono stati fatti diversi studi in merito agli utensili, al loro utilizzo e, soprattutto, alla loro sicurezza. Le conclusioni degli esperti e dei medici hanno fornito dei risultati incontrovertibili, ed alcuni sono da paura.

In primis, è stata valutata quella che è la sicurezza per gli utenti e, in particolar modo, per la loro salute. Ecco che ciò che ne è venuto fuori è quanto di più allarmante potesse capitare.

Ci sono alcuni mestoli in particolare che si farebbe meglio a non utilizzare più. Anzi, sarebbe meglio gettarli nell’immondizia e sostituirli con dei sostituti maggiormente sicuri. Ad identificare la loro pericolosità per gli esseri umani è la loro colorazione. Scopriamo di quali si tratta e quali rischi si corrono costantemente ogni giorno.

I medici ritengono questi mestoli pericolosi per la salute

Lo scorso anno sono stati avviati degli studi riguardo quella che è la pericolosità di alcuni utensili che vengono utilizzati all’interno delle cucine. In particolar modo, l’attenzione degli scienziati che hanno condotto le ricerche, si è focalizzati sui mestoli di un determinato colore che hanno fornito dei risultati preoccupantissimi.

Nessuno mai avrebbe pensato che potessero essere portatori di rischi serissimi per la salute, eppure i risultati, frutto di studi ed equazioni matematiche, non hanno mostrato alcun dubbio. La notizia è partita dagli Stati Uniti d’America e ha fatto subito il giro di tutto il mondo, arrivando, ovviamente, anche nel nostro Paese. Il dibattito intorno a questa notizia è feroce.

Il problema di questi mestoli sono i ritardanti di fiamma

Lo studio è stato condotto sui mestoli da cucina di colore nero. Ne è venuto fuori che i livelli dei ritardanti di fiamma, ovvero le sostanze chimiche che vanno a comporre questi utensili e che li rendono ignifughi, sono troppo alti, anzi, di gran lunga superiori a quelli che sono i limiti consentiti. E tutto ciò ha ripercussioni negative sulla salute degli esseri umani.

Questi composti chimici interferiscono con il sistema ormonale e sono causa di diverse patologie anche gravi. Pensate che lo studio in questione ha anche rilevato la presenza di un agente vietato già nel 2021: parliamo del decabromodifeniletere. Come già accennato, il dibattito intorno a questa notizia è forte, e c’é chi sostiene che ci sia stato un errore di calcolo. In pratica, i livelli presenti sarebbero stati moltiplicati per ben 10 volte. Tuttavia, secondo gli scienziati, nonostante l’errore di calcolo i livelli di queste sostanze tossiche sono comunque superiori alla media consentita. Parliamo, infatti, di 42.000 nanogrammi contro i 35.000 consentiti.