Pane surgelato, in 30 secondi lo scongeli e non devi uscire tutti i giorni a comprarlo fresco: il sapore rimane intatto

Scongela il pane in pochissimi secondi senza perdere il suo sapore e senza essere costretto ad uscire tutti i giorni per acquistarlo.

Il pane è diventato, a causa della crisi che sta attanagliando il nostro Paese, un bene prezioso, oseremmo dire quasi di lusso. Ebbene sì, avete capito benissimo, questo alimento tanto semplice da realizzare, quanto fondamentale nella dieta, è arrivato a costare un occhio della testa. Il prezzo è lievitato a dismisura per diverse motivazioni.

Certo, non è il solo bene che ha subito rincari assurdi. Tutto ciò è dovuto all’aumento dei prezzi a causa delle crisi e dei conflitti in atto, come quello tra Russia ed Ucraina e quello in Medio Oriente, che stanno mietendo, peraltro, numerosissime vittime innocenti. Ovviamente, però, il tutto è partito dalla pandemia di COVID nel 2020.

A ciò si aggiunge l’inflazione ballerina, il cui tasso è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, riducendo di molto il potere di acquisto di tutte le famiglie italiane. Per tali motivi, sono molti i cittadini che non vogliono sprecare più cibo, soprattutto il pane. Pertanto, alcuni propendono per acquistarne in quantità e poi congelarlo, mentre altri lo acquistano quotidianamente.

Questi ultimi, infatti, pensano che non sia affatto una buona idea tenerlo in congelatore e tirarlo fuori al bisogno. Pensano infatti che essoche perda le sue proprietà ed il suo sapore. Tuttavia, dovete sapere che non è affatto così. Anzi, c’è un trucco che consente di scongelare il pane in pochissimo tempo e senza che questo perda il proprio sapore e le sue proprietà.

Scongelare il pane in poco tempo e mangiarlo come appena sfornato: ecco il trucco

Non è vero che, una volta scongelato, il pane perde tutte le sue proprietà ed il suo sapore. Si tratta di un falso mito che bisogna assolutamente sfatare. Anzi, possiamo dire che congelare il pane per poi scongelarlo risulta essere di fondamentale importanza per evitare inutili sprechi di cibo e, quindi, per risparmiare un bel po’ di soldini. Soprattutto considerando i recenti rincari sulle materie prime.

Prima, però, di svelarvi il trucchetto per lo scongelamento del pane, è bene ricordare che non è proprio il caso di lasciarlo in uno di quei sacchetti di plastica, altrimenti si deteriora più velocemente. L’ideale sarebbe di conservarlo in sacchetti di carta, ma se non lo si mangia subito, la soluzione migliore è congelarlo. Vediamo, allora, come scongelarlo e gustarlo come se fosse appena sfornato.

In soli 30 secondi il pane sarà come appena acquistato

Congelare il pane appena comprato e che non si intende consumare a stretto giro è la soluzione ideale per far sì che si preservino le sue caratteristiche, le sue proprietà ed il suo inconfondibile sapore. All’occorrenza, potrete scongelarlo in 30 secondi, avvalendovi di questo trucchetto molto semplice da mettere in pratica.

Basterà, infatti, l’ausilio di un panno inumidito con dell’acqua. Questo dovrà essere messo all’interno del forno a microonde e su di esso andrà messo il pane da scongelare. In un baleno, l’umidità scomparirà ed il pane sarà perfettamente scongelato e pronto per essere gustato. Sarà profumato e fragrante come se fosse stato appena sfornato.