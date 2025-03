Smartphone, sono gli 007 dei nostri tempi | Quando te ne accorgi è troppo tardi: il suono degli hacker è bassissimo

Oggigiorno siamo sommersi di spie e gli 007 dei nostri tempi sono gli smartphone. Difficile scovare gli hacker poiché hanno suoni bassi.

Gli smartphone, ormai, sono diventati dei dispositivi indispensabili che vengono utilizzati, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dagli utenti di tutto il mondo e non solo per svagarsi. Ebbene sì, perché, come ben sapete, questi device occorrono anche per lavoro e per lo studio. Tutto ciò, grazie ad internet ed alle varie App.

Sono tantissime queste ultime, sia quelle installate di default dai produttori sia quelle che vengono scaricate dagli utenti e che servono a fare sì che possano essere aiutati nello svolgimento delle mansioni quotidiane. Certo, quelle maggiormente utilizzate sono le piattaforme di messaggistica e quelle social.

Su tutte, menzioniamo WhatsApp e Telegram per le prime e Facebook, Instagram, TikTok per le seconde. Inoltre, poi, non si può tralasciare l’importanza che hanno tutte quelle App che fungono da navigatore o quelle che offrono contenuti in streaming. Tuttavia, però, emerge sempre, di continuo un problema enorme che riguarda gli smartphone.

In un modo così super connesso, la privacy degli utenti e dei loro dati non è sempre garantita. Anzi, possiamo dire che, in alcuni casi, finanche troppi, questa viene violata in maniera costante. Si viene spiati in qualsiasi momento della giornata. Chi pensa che sia impossibile, si sbaglia di grosso. Gli hacker possono tutto e lo fanno attraverso gli smartphone.

Da amico a spia il passo è breve

Non possiamo non rilevare che questi dispositivi siano diventati i migliori amici di tutti. Sono sempre tra le mani degli utenti e nessuno riesce a separarsene. Tuttavia, c’è da registrare anche qualcosa di preoccupante. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché da amico fidato, può tramutarsi, all’improvviso, in una spia che ruba dati.

Questi dati, poi, vengono serviti su un piatto d’argento ai criminali informatici che li utilizzano sia per sfruttarli in prima persona sia per rivenderli e guadagnarci un botto di soldi. È difficile accorgersi di quelli che sta accadendo, ma un orecchio bene attento può evitare le fregature. C’è un segnale, un suono che deve preoccupare: occhio, perché è quasi impercettibile.

Se senti questi suono corri subito ai ripari

Di solito, quando si utilizza il proprio smartphone, gli unici suoni che si dovrebbero sentire sono quelli delle notifiche, delle suonerie per le chiamate o quelli dei contenuti multimediali riprodotti. Tuttavia, quando ci si ritrova dinanzi a problemi dovuti ad attacchi hacker, bisogna fare attenzione ad un suono strano, molto basso, quasi impercettibile.

Questo viene riprodotto quando si è in chiamata. Ciò vuol dire che vi stanno registrando. Altre volte, invece, è possibile sentire questo suono quando non viene utilizzato il device. In questo caso, poi, ci si trova di fronte ad un vero e proprio furto di dati. Quando accadono questi problemi, avete solo due soluzioni. La prima è quella di riportare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica, mentre la seconda è quella di installare un buon antivirus. Se le mettete in pratica entrambe, poi, è ancora meglio.