Trenitalia cerca urgentemente personale | Appena fai richiesta ti assumono: lavori viaggiando per sempre

Trenitalia è alla ricerca urgente di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Contratto è a tempo indeterminato: lavori viaggiando.

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, bisogna prestare molta, anzi, moltissima attenzione a tutte le offerte di lavoro che vengono pubblicate. Ovviamente, ciò vale per tutti coloro che hanno intenzione di dare una svolta alla propri vita, tentando di cambiare il lavoro da svolgere e, magari, avere maggiori sicurezze per programmare il proprio futuro.

Certo, anche qualche genitore potrebbe sbirciare sui vari portali per capire se ci sia o meno qualcosa da proporre ai propri figli che cercano la loro prima esperienza lavorativa. C’é da dire che questo nuovo anno si prospetta davvero molto, ma molto propizio in questo senso. Le occasioni di lavoro stanno arrivando una dietro l’altra.

Molte arrivano direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Pensate che sono già diversi i Concorsi Pubblici che sono stati banditi e ne arriveranno numerosissimi altri. Chi riuscirà a completare tutto l’iter delle prove di concorso, otterrà un lavoro stabile, duraturo e remunerativo che permetterà di guardare al futuro con occhi diversi.

Tuttavia, anche diverse aziende private stanno lanciando le loro campagne di reclutamento. Si tratta di aziende, piccole o grandi che esse siano, che sono già molto conosciute ed anche molto apprezzate da tutti. Offrono servizi importantissimi alla cittadinanza e, tra queste, ce n’é una che, proprio in questi giorni, sta per scegliere i suoi nuovi dipendenti.

Trenitalia ricerca nuovo personale con urgenza

Trenitalia è un’azienda che fa parte delle Ferrovie dello Stato Italiane. La sua fondazione è piuttosto recente. Risale, infatti al 2000, ma, ovviamente, le ferrovie dello stato sono nate agli inizi del secolo scorso, precisamente nel lontano 1905, durante il primo Governo Fortis, in un’estate che a Roma era davvero bollente.

Ora, è arrivata una notizia davvero stupenda per quanti sono alla ricerca di un lavoro. Si tratta di un’opportunità ghiottissima per tutti, ma, soprattutto, per quanti sono amanti dei viaggi e della conoscenza di nuovi posti. Ebbene sì, questo è proprio il lavoro che fa per questi cittadini. Scopriamo insieme quali sono i requisiti da rispettare.

Con Trenitalia lavori viaggiando: ecco i requisiti da possedere

Prima di scoprire quali siano i requisiti da rispettare per entrare a far parte della famiglia di Trenitalia, bisogna che sappiate che si tratta di una ricerca di lavoro urgente. Infatti, la scadenza dell’annuncio di lavoro è fissata tra pochissimi giorni. Fatta questa precisazione, è arrivato il momento di scoprire come potersi candidare. La prima cosa da sapere è che si verrà assunti da Trenitalia Tper. Questa è un’azienda facente parte del gruppo che opera in Emilia Romagna. La figura ricercata è quella di capotreno.

Bisogna avere un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni, possedere il Diploma di scuola superiore ed essere idonei fisicamente alla mansione da svolgere. Inoltre, bisogna conoscere fluentemente la lingua italiana, essere disposti a lavorare full time su turni anche notturni e festivi ed essere residenti in Emilia Romagna o nella provincia di Mantova da almeno 6 mesi. Chi verrà assunto, godrà di un percorso formativo della durata di tre anni che consentirà di acquisire tutte quelle che sono le competenze necessarie a svolgere questo lavoro, dal controllo della circolazione a quello dei titoli di viaggio, passando per la sicurezza dei servizi offerti a bordo dei treni.