Caro bollette, 67 euro di sconto se in casa installi questo dispositivo: più lo usi e più salvi il conto corrente

Ecco come poter riuscire ad ottenere 67 euro di sconto sul caro bollette.

All’interno delle nostre case si può ormai fare riferimento ad un enorme numero di tecnologie che sono in grado di migliorare in maniera considerevole la nostra quotidianità.

Tali tecnologie ci permettono inoltre di ottenere anche importanti risparmi dal punto di vista energetico. Tra gli apparecchi elettronici ed elettrici che possono risultare di maggiore aiuto in tal senso vi sono le prese smart, un’alternativa alle prese classiche e tradizionali.

Tali prese sono definite per l’appunto smart in quanto possono essere controllate anche da remoto tramite un’apposita app, e sono inoltre molto semplici da installare.

Ecco dunque qui di seguito tutte le caratteristiche principali delle prese smart.

Prese smart: cosa sono e a cosa servono

Le prese smart sono dei particolari dispositivi che possono prendere il posto delle prese classiche. Tra le loro caratteristiche principali vi è quella di essere dotate di un modulo Wi-Fi e di poter dunque essere collegate a internet in modalità wireless, ciò grazie ad una specifica applicazione da scaricare sullo smartphone. Le prese smart possono essere di vario tipo: prese smart da muro da poter inserire all’interno di una presa elettrica; prese smart da incasso da poter inserire all’interno di una parete; prese smart multipresa per poter collegare più apparecchi contemporaneamente; interruttori smart per l’esterno con un rivestimento impermeabile.

Le prese smart risultano indispensabili per il processo di automatizzazione di tutti gli elettrodomestici e apparecchi elettronici che si trovano all’interno di una casa. Grazie a queste prese intelligenti tutti gli apparecchi possono essere collegati alle prese elettriche grazie ad un’applicazione dello smartphone, ed è inoltre possibile tenere sotto controllo i consumi di energia elettrica che hanno luogo all’interno della casa.

Prese smart: il loro funzionamento

Il funzionamento delle prese smart è simile a quello delle prese tradizionali. Per quanto riguarda il loro uso bisogna semplicemente provvedere prima di tutto alla loro installazione, e procedere poi con il collegamento dei vari dispositivi che si trovano in casa. Altro passo è poi quello di scaricare l’applicazione sullo smartphone, grazie alla quale è possibile connettere tutte le prese al Wi-Fi della casa. Infine, si può procedere con la configurazione delle impostazioni e del funzionamento delle prese smart a seconda dei propri bisogni e delle proprie esigenze.

Nel caso in cui si verifichino episodi come ad esempio quello dell’assenza di connessione internet o di un blackout la presa smart resta comunque in ogni caso in funzione, anche se in casi simili viene ovviamente a mancare la possibilità della gestione a distanza. Per quanto riguarda infine il prezzo, le prese smart presentano un costo che può oscillare a seconda del modello specifico tra i 15 e i 30 euro, con le ciabatte smart con più ingressi che possono invece costare tra i 30 i 40 euro.