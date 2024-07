Disoccupazione, se non hai un lavoro non preoccuparti: con questi consigli firmi un contratto in tempi da record

Sei disoccupato? Non buttarti giù e segui queste dritte. Troverai un lavoro ben presto!

Quando ci chiedono che lavoro facciamo e dobbiamo rispondere che siamo disoccupati percepiamo una forte spina nel cuore. Ci vergogniamo come dei ladri e ci sentiamo in difetto. Talvolta gli occhi ci diventano lucidi e le mani iniziano a sudare copiosamente, non solo per il caldo e l’umidità.

Ci sentiamo quasi in colpa per essere stati lasciati a casa anche se in realtà ci siamo sempre comportati bene e abbiamo cercato di dare il massimo. Purtroppo la crisi ha colpito anche l’azienda per la quale abbiamo lavorato tanti anni. I capi hanno dovuto fare un taglio del personale nel quale pure noi ne siamo rimasti vittime.

Oppure la realtà ha chiuso definitivamente i battenti, lasciandoci un gran senso di amarezza nel cuore. No, non è facile, per così dire, rimettersi in carreggiata. E non lo è soprattutto dal punto di vista psicologico. Lo shock è stato forte e hai bisogno di qualche giorno per assimilare la faccenda. Te lo devi e non devi preoccuparti di ciò.

Dopo un piccolo momento di riposo però non startene con le mani in mano. Prenditi maggiormente cura di te. Vai a camminare e fai attività sportiva. Puoi farla gratis al parco ad esempio. In questa maniera non solo ti manterrai in forma ma allontanerai lo stress. Frequenta maggiormente le biblioteche, leggi molti libri, compresi manuali, che possono esserti utili dal punto di vista professionale.

Sei disoccupato? Non startene con le mani in mano!

Studiare e applicarti è un toccasana per la mente. E nel farlo potresti accorgerti di avere dei talenti che non pensavi di avere. E, assumendo nuovo sapere, potrai anche puntare a un lavoro ben più gratificante del precedente, facendo magari pure carriera. Nel frattempo però non startene chiuso in casa tutto il giorno.

Amplia la tua rete sociale anche perché può esserti utile per trovare una nuova occupazione. Visto che hai a disposizione tanto tempo libero puoi anche darti al volontariato. Sei abile con Internet e con la Tecnologia e sei pure un appassionato di bellezza? Perché non diventi consulente? Puoi lavorare dove vuoi e senza partita iva. Intanto potresti guadagnare dei soldini così.

Studia, non arrenderti e sii creativo

Accetta lavori temporanei e stagionali. Ora che siamo in estate può essere che venga richiesta una mano in qualche esercizio della zona. Buttati e non preoccuparti di quel che dirà la gente. Tu ti stai solo dando da fare per ricominciare, anche da zero. Nel frattempo però non dimenticare mai i tuoi obiettivi, anche quelli professionali.

Segnati per bene su un quaderno le tue idee e i tuoi progetti. Puoi anche svilupparne di nuovi. Realizza schemi e mappe concettuali. Rendi più consoni al lavoro che vuoi svolgere i tuoi profili Social, sistema come si deve il tuo cv, rendendolo più accattivante e stila varie lettere di presentazione. E ovviamente non smettere di inviare il tutto a quelle realtà dove vorresti operare.