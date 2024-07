Affitto, se vuoi lasciare casa chiedi questi soldi al proprietario: ti arriverà un bonifico sensazionale

Se hai deciso di lasciare la tua casa, non ti dimenticare di chiedere questo denaro al tuo proprietario, te li dovrà dare per forza.

La disciplina degli affitti è molto più contorta e controversa di quello che si possa pensare. Sono moltissimi i cavilli a cui prestare attenzione nel caso in cui si provveda a stipulare un contratto di locazione. Tanto il locatario, quanto il proprietario dell’immobile devono sempre ricordare che essi hanno tanto dei diritti quanto dei doveri.

A determinare alcuni elementi fondamentali delle locazioni, ci sono i contratti. Questi sono documenti ufficiali per cui occorre provvedere alla registrazione affinché la legge possa tutelare le due parti coinvolte nella contrattazione stessa.

Esattamente come ogni tipologia di contratto, per quello che riguarda la domanda e l’offerta occorre che via sia una sorta di incontro. Il proprietario dell’immobile può dettare quelle che sono le sue volontà, ma ciò non toglie che vi possano essere delle modifiche che vanno incontro tanto all’affittuario, quanto al proprietario.

Alcuni di quest’ultimi possono chiedere quello che comunemente viene definito deposito cauzionale. Questo viene concesso in garanzia per la protezione nel caso in cui, l’affittuario rovini l’immobile durante la sua permanenza all’interno della casa.

Il deposito cauzionale può maturare degli interessi

Il deposito cauzionale può avere un importo diverso a seconda della scelta del proprietario dell’immobile. Qualcuno chiede una sola mensilità di canone, qualcuno 2 e altri addirittura 3, senza considerare poi, gli immobili commerciali per cui può anche essere chiesta una fideiussione bancaria. Per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’immobile, il deposito cauzionale resta a favore del proprietario dell’immobile, che non può, in alcun modo imputare gli importi a canone di locazione.

Quello che in pochi sanno è che anche il deposito cauzionale può maturare degli interessi. Ad essi ha diritto l’affittuario, nel momento in cui decide di lasciare l’abitazione per recarsi in una casa diversa.

Cosa succede al momento della restituzione del deposito

Nel caso in cui l’abitazione venga lasciata al proprietario in perfette condizioni, ovvero, nelle stesse in cui era quando è stato affittato, allora l’inquilino ha diritto ad avere indietro il deposito cauzionale. In genere la restituzione avviene nel momento in cui vi è la consegna delle chiavi al proprietario, si verifica che in effetti sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali.

Quando si provvede a lasciare l’immobile, l’affittuario ha il pieno diritto ad avere non solo il deposito cauzionale, ma anche gli interessi da esso maturati. Ovviamente occorre mostrarsi preparati a riguardo, per evitare che il furbetto di turno se ne approfitti.