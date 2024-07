Truffa, attento alla SIM del telefono: in un attimo ti trovi con il conto svuotato | Ti rubano i soldi sotto al naso

Truffa, ora ti fregano tramite la SIM del tuo telefono. Occhio perché possono svuotarti il conto in un secondo.

No, con la brutta, pardon, terribile aria che tira tuttora nel nostro Paese, non possiamo mai starcene tranquilli. E nemmeno ora che siamo giunti nel cuore palpitante dell’estate possiamo farlo. E ciò non è di certo un toccasana per la nostra salute, sia fisica che mentale. Difatti dopo un anno intero trascorso a faticare per arrivare a fine mese sani salvi, ora ci meriteremmo un poco di sacrosanto relax.

Fatto sta che con tutti i problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno le preoccupazioni aumentano a dismisura, affollando letteralmente le nostre menti. E fra le tante spese da pagare e il lavoro che è sempre meno per tutti, ecco che ci tocca pure cercare di non farci fregare da una truffa.

Ormai ne nasce una nuova ogni settimana e starci dietro è davvero dura. A quelle classiche che avvengono di persona ci sono tante altre che invece si diffondono a macchia d’olio sul Web. E se ciò accade è per il fatto che ormai nessuno può fare a meno del mondo virtuale per motivi professionali ma anche meramente personali e di svago.

Basti pensare che anche per gustarci un buon film o una serie televisiva puntiamo allo streaming. E lo stesso possiamo dire se abbiamo il desiderio di ascoltarci qualche brano da cantare a squarciagola quando ci stiamo occupando delle faccende domestiche. E se dobbiamo affrontare una riunione con il capo il più delle volte si danno vita a delle videochiamate.

Truffa, occhio al tuo telefonino e a come lo usi

I Social poi, le cui piattaforme sono sempre più numerose, hanno letteralmente invaso le nostre vite. Ormai non riusciamo più a fare a meno di loro e abbiamo scaricato sul nostro telefonino le varie app per poterle monitorare e aggiornare con svariati contenuti tutte le volte che vogliamo.

Con il nostro smartphone viviamo in simbiosi. Ce lo portiamo in spiaggia e persino quando andiamo al bagno. Non lo spegniamo mai e, con la scusa di sfruttarlo come sveglia, di notte siamo sovente svegliati dalle varie lucine blu che indicano le notifiche. E se dobbiamo fare un bonifico o verificare che ce ne sia arrivato uno sul conto corrente non andiamo più in banca ma verifichiamo tutto quanto sull’apposita app.

Ti clonano la SIM e ti fregano tutti i soldi

Ed è qui che molti utenti hanno avuto un’amara sorpresa. In poche parole si sono trovati con molti meno soldi oppure con il conto letteralmente svuotato. Ciò è accaduto perché dei malviventi, che sono pure dei terribili hacker, sono riusciti a clonare le loro SIM dei loro telefonini con i quali accedevano al servizio dell’Home Banking.

A quanto pare sono riusciti a ottenere ciò attaccando pesantemente proprio il servizio citato di alcune banche. Purtroppo il furto d’identità digitale, perché è di questo che si tratta, è molto più frequente di quel che pensiamo. Ed è per questo che tutti quanti dobbiamo sempre prestare maggiore attenzione quando navighiamo in Rete e soprattutto se compiamo azioni che possono mettere in serio pericolo i nostri risparmi.