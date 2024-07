Volo a basso costo, per risparmiare prenota durante quest’orario: gli esperti del settore lo consigliano sempre

Se prenoti a quest’ora puoi volare a un prezzo veramente molto basso. Sono gli esperti a consigliarlo per una vacanza low cost.

Viaggiare può essere oltremodo costoso, purtroppo questa è una verità con cui è indispensabile fare i conti. Ovviamente non ci si riferisce solo a eventuali voli per le vacanze, sono tantissimi gli italiani che viaggiano anche per lavoro e prenotare un volo è spesso una spesa che influisce non poco sul budget o sul guadagno che si può ottenere dal proprio lavoro.

Ogni giorno sono centinaia e centinaia le persone che si recano in aereoporto per prendere un volo e spostarsi all’interno del territorio italiano ovvero per recarsi all’estero. Quindi approfondire se e in che modo è possibile riuscire a risparmiare per viaggiare ci sembra qualcosa che possa essere molto utile ad ognuno di voi che è alla lettura.

Il mezzo di trasporto in un viaggio, è uno degli elementi su cui è possibile avere un risparmio. Questo vale sia nel caso in cui si viaggi in automobile, che in aereo. A maggior ragione, se si viaggia con mezzi non propri è possibile adottare degli accorgimenti che abbattono il costo.

Secondo alcuni esperti del settore, ci sarebbero dei momenti, dei giorni o degli orari in cui prenotare un volo è molto più conveniente che altri casi. Insomma, trovare un volo low cost sarebbe una questione di capacità di cogliere le occasioni, più che avere fortuna, come spesso si pensa.

La programmazione sarebbe alla base del risparmio

Gli esperti di viaggi ci dicono che quando un viaggio viene programmato nei minimi dettagli, è possibile riuscire a risparmiare. Insomma, andare all’arrembaggio, non è mai la scelta giusta, a maggior ragione per quello che riguarda i biglietti aerei. Quando si deve prenotare un volo sono 2 le scelte che si possono compiere, decidere di provvedere alla prenotazione all’ultimo secondo, nella speranza di un last minute o giocare d’anticipo.

Prenotare molti mesi prima è essenziale per riuscire a controllare l’andamento dei prezzi e quindi cogliere le occasioni migliori. In bassa stagione è possibile avere biglietti a costi molti più ridotti, invece che in alta stagione.

Il momento in cui prenotare il volo per evitare prezzi astronomici

Sembra che il momento migliore per prenotare un volo e ottenere un buon risparmio è martedì intorno alle 2 del mattino. Queste sono le indicazioni fornite dall’algoritmo delle compagnie aeree che considerando la bassa richiesta in quel preciso momento sono andati alla ricerca di un modo efficace per invogliare i viaggiatori ad acquistare biglietti. Il modo migliore per farlo sarebbe proprio l’abbattere i costi dei biglietti, troppo costosi nelle altre fasce orarie.

Invece per quello che riguarda il periodo dell’anno, i mesi più convenienti per le prenotazioni sono: gennaio, febbraio, marzo e settembre, con preferenza per la prima parte del mese, in cui la maggior parte dei cittadini riceve lo stipendio.