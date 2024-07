Lavoro, apri una startup su questi settori e il guadagno è assicurato: il successo è più vicino di quel che pensi

Se vuoi aumentare il tuo guadagno non devi fare altro che aprire una start up in questi settori, diventi sicuramente ricco.

Con il mercato del lavoro in netta difficoltà i giovani hanno imparato ad ingegnarsi e a trovare una soluzione che sia loro congeniale. Avere un’occupazione è ad oggi questione di inventiva, non sono pochi coloro che si sono letteralmente inventati un lavoro pur di far fronte a quelli che sono i loro bisogni.

Proprio per questo motivo nel corso degli ultimi anni hanno visto salire agli onori della cronaca numerose figure che prima non esistevano. Per comprendere tutto questo è sufficiente curiosare sui social dove non mancano, social media manager, grafici, esperti social o di Intelligenza Artificiale, networker e molto altro ancora.

Insomma, se un contratto da dipendente non è possibile averlo, in molti ben pensano di intraprendere una carriera da libero professionista.

Negli ultimi anni però, sono nate una serie di Start up, un nuovo modo di fare aziende, innovativo e adatto ai più giovani che decidono di mettersi alla prova. Negli ultimi mesi la tendenza sembra essersi assopita, ma invece sarebbe proprio questo il momento di insistere su questa strada.

Cos’è la start up e soprattutto perchè piacciono così tanto ai giovani

L’economia italiana e il mondo del lavoro hanno bisogno di idee innovative. Le start up ne sono una delle fonti primarie in maniera assoluta. Purtroppo però, dopo un periodo in cui queste nascevano un po’ come funghi con la pioggia, adesso l’entusiasmo si è assopito. Con ogni probabilità sono molti gli italiani scoraggiati in termini imprenditoriali e non solo.

Eppure le start up sono imprese di piccole dimensioni che sono in grado di promuovere iniziative veramente innovative. Esattamente quello che serve a un0economia assopita, che si crogiola nella crisi prepotente. Ma ci sono moltissimi settori in cui è ancora possibile avere successo.

I settori in cui le start up sono ancora vincenti

Il primo settore su cui è possibile investire è il riciclo di rifiuti elettrici ed elettronici. Altrettanto ricco di possibilità è quello che mira a sviluppare un sistema di ricarica wireless in cui è possibile trovare una notevole utilità per quello che riguarda le nuove tecnologie. Se non hai mai sentito parlare di Nutriafrica sappi che questa è una start up con sede a Portici in provincia di Napoli che si occupa di volontariato.

Creatività e tecnologia sono settori in continuo sviluppo, soprattutto negli ultimi anni. Ottime possibilità ci sono poi, per chi lavora sul monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture, allo stesso modo, anche la robotica offre notevoli spiragli. Infine la privacy, settore che ad oggi è inserito in ogni singolo settore della nostra vita.