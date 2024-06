Film e telefilm, se li guardi a quest’ora la TV ti manda sul lastrico: spegnila subito e metti in salvo i tuoi risparmi

Spegni subito la TV, se la guardi in questi orari rischi di finire sul lastrico, stai molto attento a quello che fai.

Raccontaci quali sono le tua abitudini quotidiane e ti possiamo dire se sono o meno sbagliate. Sembra che proprio le buone abitudini siano l’unico modo per condurre una vita che sia equilibrata e non ci riferiamo solo alla tua salute psico fisica.

Avere delle buone abitudini ti permettono anche di riuscire ad avere un buon risparmio sulla bolletta elettrica. Negli ultimi mesi se c’è un argomento molto a cuore ai cittadini italiani che di mese in mese devono fare i conti con un aumento spropositato del conto per il consumo dell’energia elettrica.

Gli esperti ci insegnano che buona parte della spesa per quello che riguarda l’energia che consumiamo all’interno della nostra abitazione, dipende da nostre abitudini che sono completamente sbagliate e che quindi influiscono negativamente sulle bollette. A questo si uniscono delle case che non sono affatto efficienti.

Basterebbe quindi intervenire in maniera semplice, per riuscire ad abbattere la bolletta. Qualcuno si chiederà cosa c’entra la TV in tutto questo, ma la risposta è molto semplice e te la spiegheremo di seguito in maniera molto banale.

Controlla il tuo contratto per l’energia elettrica

La televisione influisce sul tuo consumo di energia elettrica in proporzione alla tipologia di contratto che si è sottoscritto con la compagnia scelta per la propria fornitura. Anche con l’ingresso del mercato libero dell’energia elettrica vi è una netta distinzione tra quelli che sono i contratti a tariffa fissa e quella a fascia oraria.

In particolare occorre prestare attenzione a quando si utilizzano alcuni elettrodomestici, soprattutto nel caso in cui si decida di sottoscrivere un contratto a fasce orarie. Perchè se così fosse, ci sono momenti della giornata e della settimana in cui si riuscirebbe a risparmiare.

Allora quando puoi vedere la TV

Le TV di ultima generazione sono tutte di classe elevata. Questo vuol dire che in ogni caso il risparmio è comunque tutelato. Ma detto questo, se sei un nottambulo che ama vedere la TV in piena notte, nessuna paura perchè per te la buona notizia è che risparmi in ogni caso.

Un consumo maggiore è per chi invece guarda la TV soprattutto nella fascia pomeridiana, per loro la spesa è molto maggiore rispetto agli altri. In linea di massima vi è un maggior risparmio, in caso di contratto a fasce orarie, se si utilizzano gli elettrodomestici nelle ore notturne e nel week-end.