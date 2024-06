Acqua in bottiglia, con questa soluzione il tappo non rimarrà più attaccato | È più buona e risparmi 381 euro l’anno

Se adotti questa nuova soluzione per la tua bottiglia, non avrai più il tappo attaccato al collo. Ecco come fare.

Avete presente il nuovissimo tappo che hanno tutte e dico proprio tutte, le bottiglie di plastica che si possono acquistare al bar o al supermercato? Non mi dire di no, perchè almeno una volta, anche tu hai maledetto questo fastidiosissimi tappi. Perchè in effetti, a noi che siamo abitudinari per natura vedere quel tappo che non si toglie dalla bottiglia è veramente un fastidio.

Che poi tutto sommato, in un primo momento questa invenzione poteva sembrare anche piuttosto simpatica. In fondo poteva essere piacevole non perdere il tappo mentre si beve e lo si appoggia a destra e a manca. Ma dopo un po’ scontrandosi anche con tappi piuttosto scomodi, ecco che la storia d’amore appena nata finisce in un doloroso divorzio.

Anche in questo caso il web ci viene incontro e ci insegna che, ci sono dei trucchetti per rendere la nostra vita più semplice, anche nel caso in cui il nemico diventi un semplicismo tappo.

Quella che vedremo di seguito è la soluzione a cui forse non aveva mai pensato, ma che potrebbe essere veramente la svolta per te. Con l’arrivo dell’estate e il bisogno crescente di dissetarsi trovare una soluzione è indispensabile.

Perchè hanno deciso di cambiare i tappi

In realtà le aziende hanno deciso di cambiare i tappi delle loro bottiglie per 2 differenti motivi. Il primo è quello di rendere il riciclo delle bottiglie stesse molto più semplice, con meno tappi persi. Ma ancora più importante è la seconda delle motivazioni.

Avere il tappo attaccato alla bottiglia vuol dire evitare che i bambini possano prenderli e metterli accidentalmente in bocca. In questo modo si prevengono eventi spiacevoli di cui a volte le cronache si riempiono.

Come non dover fare i conti con questi tappi

Per evitare di dover fare i conti con questi tappi estremamente odiosi, anche se allo stesso tempo, molto comodi, l’alternativa è quella di utilizzare delle bottiglie riutilizzabili. Le classiche borracce che diamo ai nostri bambini per andare a scuola, si possono utilizzare anche per l’ufficio e la palestra.

Imparare ad avere con se le bottiglie riutilizzabili vuol dire riuscire anche a limitare l’utilizzo dei bicchieri usa e getta. Questi sono estremamente dannosi per l’ambiente e inquinanti. Per questo motivo limitarne l’utilizzo potrebbe essere molto più importante di quello che si possa credere.