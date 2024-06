Lavoro, aumento inaspettato per i dipendenti: 80 euro in più a fine mese per tutti | Il capo non ha più scuse

Lavoro, si parla di aumento di stipendio per i dipendenti. La cifra? 80 euro. Ecco perché.

Siamo soliti sentir dire che il lavoro nicchia un po’ per tuti e che quindi non c’è mai e poi mai da starsene seduti sugli allori. Fatto sta che ora si parla, udite udite, della reale possibilità di veder spuntare a fine mese, nella classica busta paga, qualche soldino in più. Ok, non parliamo di grandissime cifre ma comunque solo l’idea di aumento è da vedersi come una vera manna dal cielo.

Della serie che è il gesto è quel che conta. Tuttavia 80 euro non sono comunque da schifare. Difatti grazie ad essi potremo compiere una bella spesa al nostro supermercato di fiducia o permetterci un piccolo regalo per gratificarci del sudore versato con il nostro lavoro. Insomma, tale cifra è comunque di buon auspicio non solo per il presente ma anche per il futuro.

E magari potrebbe pure essere la spinta utile da indurre alcuni capi ad alzare ulteriormente i compensi dei propri lavoratori, soprattutto quelli più lodevoli. Lo stesso possiamo dire degli straordinari pagati che stanno diventando a onor del vero degli autentici miraggi per tantissimi lavoratori che si lamentano di ciò anche sui Social.

Tanto più che con essi talvolta ci pagavano le vacanze per se e i propri cari. Insomma, il mal contento spopola ovunque e non è il massimo per il nostro umore già fortemente provato da tantissime preoccupazioni che aumentano a dismisura. E di certo con il caldo dell‘estate la situazione non migliorerà in tale direzione.

Lavoratori dipendenti, in arrivo 80 euro in più in busta paga

Chiaro che ora i lavoratori si chiederanno a che cosa sia dovuto questo piccolo aumento che troveranno direttamente nel loro stipendio, atteso con grande impazienza ogni mese sul proprio conto corrente, sia esso postale che bancario. In realtà ci sarebbe una spiegazione molto semplice alla base di esso.

O meglio, parliamo di un calcolo, che tuttavia non è proprio preciso al massimo. Diciamo che possiamo parlare di una media. Ergo la cifra in più potrebbe essere sia un poco più bassa che addirittura più alta. Vediamo insieme di che cosa si tratta e di come potremo calcolarla in base alla nostra specifica posizione.

Il calcolo per i soldini in più

In sostanza i citati 80 euro in più sono da ricondurre al tempo perso che un lavoratore vive sulla sua pelle ogni giorno per arrivare in postazione e timbrare il cosiddetto cartellino all’entrate e all’uscita dal posto di lavoro, per due volte al giorno, per un totale generalmente di 26 giorni lavorativi mensili. E in ciascuno di essi in genere si lavora 8 ore.

Dunque alla fine la cifra, considerando uno stipendio medio, da poter percepire in più nella propria busta paga può aggirarsi tra i 50- 100 euro. Insomma, ora come ora il capo non può nascondersi dietro un dito e deve provvedere a mettere in atto l’aumento per non andare contro la Legge dal momento che un lavoratore deve essere pagato per tutto il tempo che rimane a sua disposizione.