Pandora, personale ricercato in tutta Italia: la lista delle sedi è lunghissima | Accettano anche senza esperienza

Nuova ricerca di personale da parte di Pandora. Sono in attesa centinaia e centinaia di curriculum anche per la prima esperienza.

Pandora è sicuramente uno dei marchi più noti quando si parla di gioielleria. L’azienda monobrand negli ultimi anni si è conquistata l’apprezzamento da parte di moltissimi cittadini italiani che proprio non possono fare a meno dei suoi gioielli.

Nei giorni scorsi proprio Pandora ha lanciato un annunci che è forse anche meglio di una campagna di sconti durante le vacanze di natale. L’azienda ha deciso che ha bisogno di aumentare il suo personale e di aprire le selezioni per accedere a tutti i suoi store.

Come in moltissimi sapranno, Pandora è un’azienda dal profumo internazionale. Presente in ben 80 Paesi in tutto il mondo, famoso per il suo essere un mono brand che vende prodotti solo a marchio proprio che hanno fatto innamorare veramente tutti. Inutile negare che non esiste donna che almeno una volta non abbia sognato di avere un Pandora.

Ma adesso l’azienda non fa parlare di se per via dei suoi bellissimi gioielli, ma per i posti di lavoro messi a disposizione per tutti coloro che si vorranno candidare in maniera molto semplice. Bastano pochi click e non c’è nemmeno bisogno di esperienza pregressa.

I posti di lavoro a disposizione

1600 sono i dipendenti presenti nelle fila di Pandora, fino a questo momento. Le persone alle dipendenze dell’azienda stanno però, per aumentare per via di un bisogno impellente di una quantità maggiore di personale. Pandora nel corso degli anni ha raccolto numerosi titoli, tra cui quello come Best employer, miglior insegna e anche Best Service.

Per tutti coloro si vorranno candidare, sono 140 le offerte di lavoro aperte e a cui è possibile candidarsi in maniera molto semplice. Pandora cerca ora personale sia all’interno dei negozi che altri settori aziendali. Per poter prendere parte alla selezione non si ha bisogno di alcuna esperienza pregressa.

Come candidarsi

la candidatura è veramente molto semplice. Sarà sufficiente collegarsi al sito della gioielleria e cercare la voce lavora con noi. Poi si clicca sulla dicitura “unisciti a Pandora”, in questo modo si potranno consultare quelle che sono le posizioni aperte dall’azienda.

In pochi click si potrà compilare il forum per Pandora. In questo modo sarà possibile procedere controllando le posizioni e i luoghi meglio congeniali a quelle che sono le nostre abitudini. Moltissimi i giovani che troveranno aspirazione.