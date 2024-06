LIDL, nuove assunzioni per apertura punto vendita: candidati entro questa data anche se non hai esperienza

LIDL, in arrivo belle assunzioni per via di una nuova apertura. Candidati subito!

Se parliamo di LIDL sappiamo fin da subito di stare per nominare una grande catena discount che piace un sacco anche ai consumatori italiani. Non per nulla i suoi store, numerosissimi pure nel nostro Paese, sono letteralmente presi d’assalto ogni giorno visto le tante offerte vigenti in tutti i periodi dell’anno.

Qui possiamo trovare in vendita, a prezzi più che convenienti, pure prodotti di grandi marche che di sottomarche. In entrambi i casi la qualità è alta dal momento che anche quei prodotti marchiati da nomi sconosciuti in realtà il più delle volte sono prodotti da grandi marche. E ciò capita anche per i dolci natalizi o pasquali nonché per i gelati che in questo periodo vanno letteralmente a ruba.

LIDL inoltre propone anche molti prodotti legati al Beauty e al Make Up vero e proprio molto apprezzati anche dalle influencer che si trovano perlopiù a decantare la validità delle creme viso sia da giorno che da notte. Inoltre nei suoi negozi è possibile acquistare, a seconda del periodo, svariati piccoli elettrodomestici così come molta oggettistica e capi d’abbigliamento.

E tutto ciò viene perfettamente pubblicizzato tramite la pubblicazione sul sito ufficiale della realtà, nonché sulle varie piattaforme Social, di locandine e volantini mirate/i. Tutto ciò poi lo possiamo trovare tranquillamente all’entrata del negozio, così come all’interno di esso, in formato cartaceo.

LIDL cerca nuovi lavoratori, c’è poco tempo per candidarsi

Tuttavia ora a far parlare della LIDL non sono i suoi prodotti o le sue nuove accattivanti offerte, bensì l’assai ghiotta possibilità di poter entrare nel team lavorativo di questa catena di supermercati discount. Se ci cercano nuovi lavoratori è per via di una nuova apertura. Per candidarsi è necessario fare un salto metaforico sul sito ufficiale.

Il consiglio è quello, nel caso di un vivo e reale interessamento, di non perdere tempo e di candidarsi immediatamente onde evitare di non poter nemmeno essere presi in considerazione vista la grande affluenza che ci sarà in tale direzione. Tanto più che la scadenza per inviare il proprio cv è vicinissima.

La data del recruiting

In sostanza si ha tempo ancora poco più che una settimana per farlo dal momento che il prossimo 13 giugno si svolgerà il recruiting per coloro che si sono candidati all’offerta di lavoro in oggetto e che saranno strati selezionati per il primo step da affrontare. Il luogo di lavoro è Milano visto che è qui che si sta per aprire un nuovo store della LIDL.

Si ricercano tantissime figure. Pertanto sono richieste le più varie competenze anche se la più importante è la flessibilità d’orario e la disponibilità di lavorare su turni e giorni festivi. Si parla di contratti a tempo indeterminato oltre che del fatto di poter crescere professionalmente all’interno della realtà anche seguendo corsi e stage mirati.