Call center, se il Registro delle Opposizioni non funziona segui questa semplice indicazione: non ricevi più uno squillo

Call center, se non funziona il famoso Registro delle Opposizioni, fai così e risolvi in men che non si dica la faccenda.

Non ne possiamo davvero più di ricevere ogni giorno e a qualsiasi orario telefonate da call center di vario genere. Diciamo che tendono a volerci fregare in mille modi e a venderci di tutto. Ci disturbano anche quando stiamo cucinando o mettendoci a tavola o magari quando, dopo la palestra, stiamo entrando in doccia.

Il punto è che talora ci prendono di contro piede e quando ci siamo resi conto di parlare con uno di loro siamo belli che fritti. Difatti, presi come siamo dalle mille cose da fare, tendiamo a non ascoltare con attenzione la comunicazione e pertanto a pronunciare inavvertitamente alcune parole che poi possono pure ritorcerci contro.

Un chiaro e lampante esempio in tale direzione? Per esempio di rispondere a tali chiamante anziché dicendo Pronto, Sì o comunque pronunciando questa affermazione durante la conversazione. In molti casi, registrando le chiamate, la duplicano e la utilizzano per far credere che abbiamo accettato un’offerta o un abbonamento quando magari non è affatto così.

E a quel punto molte persone, prese dal panico, hanno iniziato a pagare per un servizio mai richiesto e voluto. Si sono dovute rivolgere ad avvocati per chiudere la faccenda e perdere così altri soldini. Dunque, quando riceviamo chiamate da numeri sconosciuti stiamo molto attenti nel parlare e se non possiamo rizzare le antenne in quel momento evitiamo di avviare una conversazione.

Call center, se non basta iscriversi al Registro delle Opposizioni, punta ad altro

Inoltre quando ci accorgiamo che si tratta di un call center, salutiamo subito chi ci sta chiamando e chiudiamo la comunicazione, bloccando immediatamente il numero. Lo stesso dobbiamo fare se siamo contattati su WhatsApp non solo tramite chiamate vocali ma anche messaggi di testo con tanto di link che si rivelano poi, in quasi tutti i casi, truffaldini.

In ogni caso sarebbe opportuno risolvere a monte la faccenda, non ricevendo più comunicazioni di questo tipo. O ancora meglio, non essere proprio contattati dai call center che indubbiamente possono rivelarsi assai molesti. E se non basta iscriversi al Registro delle Opposizioni, fai così. Non te ne pentirai.

Il trucchetto top

In sostanza basta che vai sul menù Impostazioni del tuo telefonino, quindi su Chiamate. A questo punto non ci resta che selezionare l’opzione di blocco a livello di ricezione per numeri sconosciuti, dunque che non abbiamo in memoria. Se ci chiameranno non riusciranno a mettersi in contatto con noi e si attiverà per loro la segreteria.

Noi ritroveremo le chiamate in quelle perse. Potremo a quel punto verificare, facendo un bel salto su Google a chi appartengano i numeri e notare se sono molesti o meno. Se notiamo che non c’è nulla di strano o che appartengono a persone o realtà con le quali ci interessa parlare, potremmo poi noi, dopo aver inserito il numero in rubrica, ricontattarle.