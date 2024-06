Microonde, con queste dritte cucini come uno chef stellato e dimezzi la bolletta: smetterai di usare i fornelli

Ecco le dritte e i consigli migliori per quanto riguarda l’utilizzo del microonde.

Uno degli strumenti in assoluto più utili presenti all’interno ormai di quasi tutte le nostre cucine è senza ombra di dubbio il microonde.

Stando ai dati che sono stati forniti da ISTAT, al giorno d’oggi a possedere un microonde in casa sono ben otto famiglie su dieci, anche se non tutti sono a conoscenza delle sue reali ed effettive potenzialità e della maniera migliore di usarlo.

Il microonde viene infatti utilizzato molto spesso esclusivamente per riscaldare o scongelare i cibi, ma i forni a microonde più moderni offrono un ventaglio di possibilità estremamente più ampio.

Ecco dunque qui di seguito alcuni utilissimi consigli su come poter utilizzare e sfruttare al meglio il proprio forno a microonde.

Microonde: come è fatto

Per chiunque fosse curioso in merito al meccanismo di funzionamento del microonde, si può partire concentrandosi su quello che è il suo centro e cioè il magnetron: si tratta di un tubo termoelettronico in grado di trasformare l’energia elettrica in onde elettromagnetiche. Tali onde vengono riflesse all’interno del forno dalle pareti arrivando così a produrre una sorta di sfregamento tra le molecole di acqua presenti. In seguito a questo attrito arriva a prodursi del calore che fa sì che il cibo presente all’interno del forno a microonde venga cotto.

Ciò in cui il forno a microonde si differenzia rispetto ai metodi di cottura più tradizionali consiste principalmente nell’enorme risparmio di tempo e di energia, oltre che nella capacità di mantenere praticamente intatte le proprietà nutritive dei cibi. Vitamine e minerali degli alimenti che vengono inseriti nel forno a microonde vengono conservati, mentre finiscono invece con il perdersi con metodi e tipi di cottura più tradizionali.

Come utilizzare in maniera corretta il microonde: i consigli

Per poter sfruttare e utilizzare al meglio il proprio forno a microonde esistono tanti metodi estremamente efficaci. Prima di tutto è necessario selezionare la giusta potenza in base ai diversi tipi di alimenti che si vogliono cucinare o riscaldare. Bisogna poi usare contenitori adatti, poiché non tutti i materiali possono essere inseriti nel microonde senza provocare danni, basti pensare alla plastica o anche al metallo.

Quando si ha l’intenzione di riscaldare degli alimenti è consigliabile inoltre coprirli o con un apposito coperchio o anche attraverso l’utilizzo di una pellicola trasparente: in questo modo non solo si mantiene inalterata l’umidità ma si evita anche di sporcare le pareti interne del forno a microonde. Altro accorgimento ancora da seguire è infine quello consistente nel rispettare i tempi di riposo, con il forno a microonde che continua a riscaldare il cibo anche negli istanti immediatamente successivi al suo arresto.