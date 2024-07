Assunzioni, se sulla tua carta d’identità c’è questo numero hai un posto assicurato: le aziende faranno la fila

Posto assicurato per te a lavoro se hai questo numero scritto sulla tua carta d’identità. Inizia a festeggiare.

La notizia è a dir poco sconvolgente, lo sappiamo. Eppure, te lo assicuriamo, è vera al 100%. E dunque ora puoi tirare, almeno per un attimo, il classico sospiro di sollievo. Te lo meriti dopo i tanti mesi, se non anni, che hai trascorso a cercare un’occupazione. Magari hai cambiato spesso lavoro semplicemente perché ne hai trovato solo a tempo determinato.

Oppure hai affrontato una valanga di stage, retribuiti una miseria e al momento in cui doveva avvenire l’assunzione ti hanno salutato con la manina. Sei stanco e affranto. Inoltre ti senti profondamente preso in giro. Nonostante ciò non puoi sederti sugli allori e goderti l’estate a pieni polmoni.

Devi infatti rimboccarti le maniche, asciugarti le lacrime, fonte di rabbia mista a delusione, e iniziare a cercare un altro lavoro. Magari, se sei fortunato, almeno per il frattempo, puoi trovarne uno stagionale. In tale maniera potrai comunque portare a casa dei soldini e allargare il tuo curriculum.

Anzi, cerca sempre di tenerlo aggiornato e di renderlo più accattivante possibile. Occhio anche a che cosa condividi sui Social dal momento che spesso e volentieri i vari recruiter spulciano lì prima di chiamarti e di selezionarti. E questo è un aspetto che soprattutto i giovani e i giovanissimi non tengono abbastanza in considerazione.

Assunzioni in arrivo per chi ha questo numero sul documento

Fatto sta che costoro, soprattutto per la poca esperienza di vita, non si rendono talora conto che ciò che postano poi, anche se si ha profili privatizzati, può comunque diventare di dominio pubblico. Tuttavia a volte sono talmente arrabbiati che tendono a diventare anche troppo strafottenti in alcuni video o a mostrarsi in alcuni selfie in maniera scorretta.

E ciò può nuocere tantissimo al loro profilo professionale anche se sono bravissimi nella professione e hanno magari pure studiato tantissimo, con tanto di master, per svolgerla al massimo grado. Ora però tutti loro possono rasserenarsi. Difatti grazie a un numero presente sulla loro carta d’identità potranno essere facilmente assunti. Ecco perché.

Grazie a questo Bonus molti giovani avranno un lavoro

In sostanza, grazie al Bonus Assunzioni, quelle realtà, che per l’appunto, assumeranno tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori giovani con meno di 35 anni di età, potranno contare, udite udite, su un esonero contributivo del 100% per la bellezza di 2 anni. Dal canto loro però i lavoratori devono cercare di mostrarsi volenterosi e capaci nel mestiere.

Chiaro è che su queste premesse i candidati non mancheranno e che quindi bisogna mostrarsi al meglio, presentando un cv degno di nota e soprattutto fare buona impressione qualora si arrivi al colloquio che può avvenire sia di persona che online. Fondamentale è poi informarsi come si deve sull’Azienda per la quale si punta a lavorare.