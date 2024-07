Case in sconto, con questo Bonus fai un enorme favore al tuo conto in banca: richiederlo è semplicissimo

Case scontate grazie a questo Bonus. Richiedilo subito. Ti bastano due minuti.

Oggigiorno, con l’aria terribile che si respira a pieni polmoni nel nostro Paese, non è facile avere un tetto sopra la testa e mantenerlo. Non per nulla le rate del mutuo sono sempre belle toste da pagare così come i canoni d’affitto. Non sono infatti pochi gli italiani che non sanno come evitare di perdere il proprio nido o di essere tristemente sfrattati.

Di certo il Governo, sia passato che attuale, si è molto prodigato per dare una mano alle persone, famiglie in primis, in grande difficoltà. E lo ha fatto istituendo a go go Bonus ma anche Super Bonus. Tuttavia per ottenerli bisogna espressamente richiederli e seguire, stando attenti alle varie scadenze, le procedure richieste.

Tra la documentazione da presentare c’è praticamente sempre l’ISEE. Capite dunque quanto sia importante avercelo sempre sotto mano, aggiornato e reale. Difatti qualora non fosse così possiamo scordarci di ottenere gli aiuti. Occhio anche a non rimanere sul pezzo o a fare i furbetti del quartierino, cercando di abbassarlo e modificarlo con lo scopo di ottenere le agevolazioni.

In tanti, per la verità, lo hanno fatto in passato, sia in tempi ben più recenti, e ora ne pagheranno, volenti o nolenti le amare conseguenze. In primis non riceveranno più i Bonus e in secundis dovranno restituire, fino all’ultimo centesimo, i soldini ingiustamente presi. Nonostante ciò pare che ancora altri cerchino di fregare le Istituzioni, sperando di non essere scoperti, perlomeno non a stretto giro.

Case scontate grazie a un Bonus

E ora che c’è l’assai ghiotta possibilità, perché indubbiamente possiamo vederla in tale maniera, di avere una casa scontata è ovvio che in tantissimi cercheranno, con le unghie e con i denti, di ottenere tale Bonus. Tra l’altro farne richiesta è assai facile e intuitivo. Tuttavia, cominciamo ad anticiparvi che non sono per la verità tantissime le persone che potranno ottenerlo. E non centra l’ISEE stavolta.

E non entra in gioco nemmeno il fatto che ci sia una sorta di numero chiuso per ottenere l’aiuto. Semplicemente possiamo affermare ciò dal momento che riguardo solo coloro che hanno potuto acquistare casa, o che la stanno per acquistare, con particolari caratteristiche. E per poterlo fare devono avere a disposizione già di loro parecchi soldini.

I requisiti da rispettare e di che cosa si tratta esattamente

Parliamo infatti di case di classe energetica A e B. Inoltre l’acquisto, altro aspetto da tenere bene a mente, deve necessariamente avvenire direttamente dalle imprese produttrici. Nello specifico questo Bonus si manifesta nella detrazione del 50/ dell’Iva. Tale agevolazione sarà ripartita in 10 quote costanti.

In ogni caso c’è da dire che questo Bonus Casa Green non rappresenta qualcosa di nuovo di zecca visto che anche in passato era stato promosso qualcosa di simile. Resta comunque il fatto che ora più che mai si voglia trasmettere alle persone l’idea di iniziare a vivere maggiormente nel rispetto dell’Ambiente che ci circonda. E con questo, come altri aiuti, sarà più semplice farlo.