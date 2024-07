Guadagna con l’AI, le potenzialità di questo strumento sono illimitate: con un po’ di ingegno diventi ricco in 30 giorni

Inizia subito a guadagnare grazie all’Intelligenza Artificiale. Ecco come puoi fare.

In un momento tanto tosto e complicato nel quale, nostro malgrado, ci troviamo a vivere bisogna decisamente ingegnarsi per riuscire, o perlomeno, tentare, di rimanere a galla. Tuttavia rimanere lucidi a lungo non è semplice visto che la nostra mente è decisamente molto provata, così come il nostro cuore.

Eppure dobbiamo sforzarci di farlo anche per augurarci di avere non solo un presente ma anche un futuro migliore per noi, per i nostri figli e nipoti. Per prima cosa, dal punto di vista lavorativo, è bene rimanere costantemente sul pezzo. In poche parole, oltre a non sentirsi mai arrivati, anche se abbiamo sulle spalle tanta esperienza, teniamoci costantemente aggiornati.

Studiamo e leggiamo molto. Frequentiamo corsi, anche online e presenziamo a conferenze, spettacoli e presentazioni letterarie. Cerchiamo poi di diventare sempre più abili e accorti nell’utilizzare la Tecnologia in linea generale, il Web e in particolar modo i Social, captando però anche le varie differenze che vigono tra le numerose piattaforme.

Ciò è bene tenerlo a mente non solo perché in tal maniera potremo trovare più facilmente lavoro ma anche perché potremo conoscere persone che potrebbero pure offrircelo. E se diventiamo sempre più bravi a creare legami anche solo virtuali possiamo provare a operare ancora di più in questa maniera, magari chiedendo una mano all’Intelligenza Artificiale.

Guadagna bene con l’AI, ecco come

In primis mettiamoci in testa che non dobbiamo vederla come una terribile nemica. E lo possiamo vedere se non ci facciamo usare da lei, come molti sostengono sui Social, ma, al contrario, se siamo noi a servirci di lei. Come? Avete notato che molti vip adorano giocarci per creare delle immagini di se decisamente nuove e innovative?

Lo hanno fatto principalmente per gioco e per divertire i loro numerosi fan che poi sono corsi immediatamente a dire la loro. In ogni caso ciò potrebbe farvi intuire che, anche partendo da zero, potreste grazie a lei creare qualcosa dal punto di vista grafico decisamente strepitoso che potreste pure vendere.

Crea corsi e grafiche accattivanti

Ovvio che può siete bravi nel maneggiarla, e qui entra in gioco il vostro tocco magico, e più potreste essere richiesti e crearvi dunque un bel pacchetto clienti. Inoltre potreste rivolgervi a lei pure per creare il designer di siti web o blog sia per voi che per i vari committenti. Qui dovete però fare sfoggio di una grande creatività e mostrare in qualche maniera il vostro marchio di fabbrica.

Sempre con l’AI potreste organizzare corsi online sugli argomenti nei quali siete maggiormente forti. Grazie ad essi potete ovviamente allargare il vostro giro a livello di clienti e di collaborazioni. Infine, grazie ad essa potreste effettuare con una certa disinvoltura importanti analisi di mercato che sono fondamentali per il proprio business.