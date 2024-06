Multa stradale, a piedi senza casco ma gli sequestrano la moto: l’assurda vicenda può capitare a tutti

Ti multano anche se sei a piedi e senza casco, finiscono per sequestrarti la moto, una vicenda assurda ma veramente reale.

E se ti multassero semplicemente perché stai andando a piedi senza il casco in testa? No tranquilli non siamo affatto provati dai primi caldi, anzi a dire il vero, non li abbiamo affatto accusati, considerando gli alti e i bassi di questo tempo sempre più incerto. La verità è che alcuni fatti di cronaca riescono ancora a stupirci per quanto sono curiosi.

Quando si parla dei pericoli stradali i riflettori delle cronache si accendono, a maggior ragione in questo particolare momento. L’Unione Europea ci dice che occorre ridurre i sinistri in strada e la notizia arriva proprio ora che le cronache ci raccontano di tremendi incidenti per il ponte del 2 giugno appena trascorso.

Quindi l’Unione Europea ci dice che nel 2030 il numero di incidenti dovrebbe essere intorno allo zero, grazie all’impegno dei singoli Stati. Quindi tra loro chi fa parte dell’UE coopereranno sanzionando coloro che si rendono protagonisti di infrazioni stradali. Allo stesso tempo, però il buon ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha dovuto iniziare a lavorare sodo.

Matteo Salvini si é rimboccato le maniche e ha iniziato a fare una minuziosa opera di revisione su quelle che sono le attuali regole stradali. Come se questo non fosse sufficiente ha reso molto più severe le sanzioni, perché solo multe più severe possono spingere tutti al rispetto delle regole.

La cooperazione delle forze dell’ordine

Ovviamente in questa prospettiva si rivela indispensabile la cooperazione delle forze dell’ordine, che si tratti di carabinieri, polizia o vigili urbani, essi provvederanno a stringenti controlli. Si spera che non esagerino, multando anche i motociclisti a piedi e senza casco.

Potrebbe sembrare piuttosto curioso ma le cronache ci raccontano anche di questo. Assurdo? Chiedete al centauro che ha dovuto pagare la multa.

Il caso alquanto strano

Tutto sarebbe avvenuto in provincia di Venezia, un motociclista di 58 anni avrebbe notato una lunga fila in strada. Chiedendosi cosa stava succedendo ha notato che una signora con la macchina in panne non riusciva a liberare la strada e ha deciso di aiutarla. Quindi é sceso dalla moto, si é tolto il casco e ha aiutato la signora a mettere la vettura in sicurezza.

Intanto sono sopraggiunte le forze dell’ordine che trovandolo nelle vicinanze della sua moto senza casco, lo hanno sanzionato. Le forze dell’ordine si sarebbero difese affermando che i fatti non sono andati così, ma senza dare ulteriori spiegazioni.