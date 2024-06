Gerry Scotti, dalla tv a TikTok: i suoi guadagni sono clamorosi | Ecco quanto prende per ogni video sul social

Gerry Scotti, quanto guadagna il famoso e amato conduttore fra TV e Social. Le cifre sono da capogiro!

Non c’è alcun dubbio che sia ancora lui oggi, il Dottor Scotti, uno dei volti televisivi più amati dagli italiani di ogni età. Simpatico e carismatico, sa come entrare in diretto contatto coi suoi numerosi telespettatori, nonché coi i concorrenti dei vari quiz, che conduce da svariato tempo in Mediaset.

Caduta Libera è uno dei più recenti, ma è soprattutto nella nuova versione de La Ruota Della Fortuna, che lo ha visto affiancare la mitica Samira Lui, che ha fatto molto parlare di lui negli ultimi giorni. I suoi estimatori però sperano di vederlo presto di nuovo alla conduzione di Chi Vuol Esser Milionario che ha appassionato tantissime persone e che è diventato un cult in TV.

Indimenticabile è poi Passaparola, che ha permesso a molte giovani donne di entrare nel mondo d ello spettacolo e diventare vere e proprie star, come Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Scotti è amatissimo anche nel ruolo di co-conduttore dei Striscia La Notizia accanto all’amica di sempre Michelle Hunziker, con la quel costituisce una coppia lavorativa davvero strepitosa.

Inoltre Gerry è molto richiesto anche nelle vesti di testimonial, non solo nell’omonimo riso. In passato ha anche lavorato in politica e percepisce la pensione da parlamentare, che però lui vorrebbe non ricevere più. Nonostante sia attivo più che mai in TV pure nelle vesti di giudice, per esempio a Tu Si Que Vales, parallelamente svolge un’altra attività che non centra nulla con il mondo dello spettacolo. Parliamo di quella di imprenditore vinicolo.

Gerry Scotti, un uomo dalle mille risorse

Difatti il buon vino, così come la cucina, per lo più italiana, sono altre sue grandissime passioni. Pochi sanno che Scotti è pure proprietario di uno studio televisivo Mediaset. Parliamo del Michelangelo, sito proprio a Cologno Monzese. Tutt’ora è attivissimo sui Social, ancor più su Tik Tok, dove anche sue celebre colleghe come la divina Antonella Clerici sono approdate, tenendo compagnia ai fan estimatori con tantissimi spassosi video, esattamente come fa lui.

Insomma, possiamo ben dire che Scotti non è il tipo che ama starsene con le mani in mano. Tanto più che ha anche dato alle stampe un suo personale libro, intitolato Che Cosa Vi Siete Persi, che sta ottenendo ottimi consensi di pubblico. E con tutti questi lavori di certo i compensi ottenuti da Gerry non saranno bassi. Sapete a quanto ammontano le cifre?

A quanto ammontano i reali guadagni di Gerry?

Pare, stando all’ascolto di alcune potenti indiscrezioni che circolano sul Web, le quali però si riferiscono al 2020, che lo stipendio di Gerry si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. In essi sono compresi i guadagni dovuti al suo cachet, per il suo servizio prestato a Mediaset, ma anche per la collaborazione a televendite e promozioni.

Il dottor Scotti, come in precedenza sostenuto, riceve anche il vitalizio, in quanto ex parlamentare, che ammonta a 1400€ al mese. Lui, dal 2014, ha chiesto di non riceverlo più, ma ciò non è stato possibile e così da allora lo destinerebbe, come ha spifferato lui stesso al Correre Della Sera, alle famiglie dei caduti sul lavoro. Un gesto decisamente nobile, che mette in luce ancora una volta l’immenso cuore d’oro del conduttore.