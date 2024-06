Mutuo non pagato, se non rimedi entro questa data ti buttano fuori di casa: non superarla mai o rischi grosso

Se non paghi il mutuo e superi questa data per provvedere al pagamento, rischi che ti caccino fuori di casa.

Nonostante la crisi economica che sembra dare del filo da torcere a tutti gli italiani, ci sarebbero alcuni che decidono e riescono a comprare casa. In effetti considerando il mercato immobiliare, non sono poche le occasioni che vengono proposte a tutti coloro che si lanciano in questo investimento.

Proprio per questo motivo iniziare a fare un po’ di chiarezza e dare delle indicazioni si rivela oltremodo importante. Il mercato immobiliare propone un gran numero di immobili a un prezzo che sembra essere veramente molto conveniente, a dispetto delle banche che purtroppo, aumentano i tassi di interesse da pagare.

Questo vuol dire che, nonostante le case costino molto poco, si finisce per pagare una rata mensile veramente molto alta, che spesso diventa estremamente difficile da pagare in maniera precisa e puntuale. Ecco che proprio qui nascono le problematiche, considerando che, chi non paga il mutuo rischia grosso.

Certo, può succedere veramente a chiunque di trovarsi in difficoltà economica e quindi si traduce in un mancato pagamento delle proprie spese. Ma cosa succede veramente quando non si paga la rata del mutuo?

Le condizioni che fanno scattare il pignoramento

Facile immaginare che, affinché possa scattare il pignoramento si devono verificare alcune conduzioni. Considerando le condizioni economiche in cui vera l’Italia intera, pensare che dopo una sola rata o dopo pochi giorni dal mancato pagamento possa esserci un pignoramento, sembra essere veramente assurdo.

Il processo di pignoramento inizia nel caso in cui il ritardo nel pagamento inizi a essere superiore ai 30 giorni, ma comunque inferiore ai 180 giorni nel pagamento di almeno 7 rate. Inoltre si deve verificare un ritardo maggiore a 180 giorni per quello che riguarda il pagamento di una o di diverse rate. In tale prospettiva, anche il mancato pagamento di una sola rata può essere sufficiente a far partire il pignoramento.

Cosa succede in questi casi

Quindi è la legge a determinare la possibilità di pagare in ritardo la rata del pagamento. Ma dal 30esimo giorno del mancato pagamento dalla scadenza, ecco che il debitore viene dichiarato moroso e quindi si dovranno corrispondere degli interessi. Se il tempo che trascorre è maggiore ai 6 mesi allora la banca può decidere di procedere con le risoluzione del contratto.

In linea teorica dovrebbe essere possibile pagare la rata entro e non oltre il 29esimo giorno dalla data di scadenza. Nel caso in cui la situazione di mancata solvenza si perpetua, allora è possibile procedere con l’inserimento del debitore nei sistemi di informazione creditizia.