Lavatrice, se la usi così la rovini per sempre: dovrai buttarla anche se nuova | Sei ancora in tempo per rimediare

Ecco gli accorgimenti da dover seguire per non rovinare la propria lavatrice.

Nella nostra quotidianità domestica abbiamo inevitabilmente numerose abitudini che possono essere state acquisite in maniera individuale o anche tramandate nel tempo.

Alcune di queste possono essere positive così come pure negative, e ciò può valere ad esempio anche per il discorso relativo alla lavatrice e al bucato.

Quando ci si occupa del bucato si possono commettere molto spesso diversi tipi di errori, che possono portare in alcuni casi anche a danni irreparabili per la lavatrice stessa.

Ecco dunque quali sono gli accorgimenti da seguire e gli errori da dover cercare se possibile da evitare quando ci appresta a fare il bucato.

Lavatrice e bucato: i consigli su lavaggio e detersivo

Molti errori quando si fa il bucato possono riguardare il lavaggio e il tipo di detersivo che si decide di utilizzare. Un errore molto comune è infatti quello del lavaggio con mezzo carico, in quanto la lavatrice si dovrebbe fare solo con il cestello pieno in modo da evitare un consumo eccessivo di acqua e di detersivo. Il lavaggio non deve poi essere effettuato a temperature troppo alte: per magliette o anche jeans possono bastare anche 30 o 40 gradi, mentre per biancheria, intimo o anche asciugamani la temperatura consigliata è invece di 60 gradi.

Quando si fa la lavatrice bisogna ovviamente prestare enorme attenzione anche al tipo e alla quantità di detersivo che si utilizza. Usare troppo detersivo può rivelarsi il più delle volte dannoso, anche perché le lavatrici di ultima generazione arrivano a compensare l’eccesiva quantità con maggiori quantità di acqua e di risciacqui: il lavaggio finisce così con il durare troppo a lungo, con un conseguente aumento dello spreco di energia. Tornando ancora ai lavaggi, questi devono essere effettuati a giusti intervalli di tempo: esagerare con i lavaggi può provocare danni non solo agli indumenti ma anche alla stessa lavatrice.

Fare il bucato: la scelta del programma e della lavatrice giusta

Quando si fa la lavatrice è estremamente importante scegliere non soltanto il giusto detersivo ma anche il programma più adatto. Le lavatrici di ultima generazione danno la possibilità di selezionare diversi programmi di lavaggio insieme anche alla velocità della centrifuga e alla temperatura.

Infine il modello della lavatrice. Inutile sottolineare come le lavatrici moderne presentino numerosi vantaggi in più rispetto a quelle più vecchie. Una lavatrice moderna può arrivare ad esempio a consumare 30.000 litri di acqua e circa nove chili di detersivo in meno rispetto ad una più vecchia e ad essere superiori sono anche le prestazioni, con la biancheria che può ad esempio uscire perfettamente pulita già solo con 40 gradi invece che con 60.