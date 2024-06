Lavoro, questa posizione è ricercatissima: ti offrono 3000 euro al mese | Ti assumono anche senza esperienza

Ecco la posizione di lavoro che garantisce uno stipendio da ben 3000 euro al mese.

Esiste una professione lavorativa che permette di ottenere stipendi fino anche a 3.000 euro e che può essere svolta anche senza aver maturato esperienza in precedenza.

Si sta parlando per la precisione del lavoro del software developer, ovvero quella figura che si occupa della costruzione praticamente da zero di programmi informatici che possono avere a che fare o con sistemi operativi o anche con applicazioni.

Il software developer può occuparsi all’interno del suo ambito di diverse mansioni, non solo della progettazione di software e applicazioni ma anche eseguire i testing dei propri programmi e di stendere la documentazione tecnica per i propri colleghi.

Un lavoro sempre più ricercato dalle aziende, sempre più di frequente dotate al giorno d’oggi di un reparto IT e che si mostrano spesso e volentieri disposte ad assumere anche neolaureati.

Come si diventa un software developer

Un software developer è una figura lavorativa altamente specializzata nel settore dell’informatica. Tale profilo professionale può ricevere incarichi relativi a nuovi progetti facendo un’analisi degli obiettivi dell’azienda committente. Il software developer può avere a che fare con diversi tipi di incarichi, dalla creazione di software per l’automazione di processi industriali fino ai sistemi gestionali. Per la creazione di un software viene scelto il linguaggio di programmazione e creato il codice sorgente, e si passa poi successivamente all’impostazione del database del sito e dell’interfaccia utente. Dopo il completamento del programma si procede infine con le verifiche relative al funzionamento, con il software devevolper che molto spesso viene affiancato nel suo lavoro da altre figure come ad esempio web designer o analisti informatici.

Per diventare un software developer bisogna possedere una laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica, due percorsi che permettono di ottenere importanti conoscenze sul lavoro in questione e sulle basi della programmazione. Una laurea da sola però non basta, in quanto occorre poi continuare a formarsi con varie certificazioni informatiche: il mondo dell’informatica e della tecnologia cambia e si evolve in continuazione, da qui la necessità di restare al passo e di aggiornarsi in maniera costante.

Software developer: quanto si guadagna

Come già anticipato quella del software developer è una figura ormai sempre più ricercata dalle aziende, e le prime esperienze in questo ambito si possono fare già da neolaureati come collaudatore informatico o anche come analista informatico. Dopo aver compreso su quale mansione specializzarsi maggiormente si può passare all’uso di un linguaggio di programmazione specifico come ad esempio iOS o Linux.

Infine il capitolo stipendio. Il software developer può lavorare presso le aziende con un normale orario di ufficio, ma spesso le sue mansioni possono portarlo a dover svolgere anche straordinari. La retribuzione di questa figura lavorativa si può aggirare più o meno intorno ai 18 euro all’ora, con il guadagno medio in Italia che risulta essere di circa 35.237 euro: un software developer alle prime armi può guadagnare circa 25.000 euro lordi all’anno, mentre uno più esperto può arrivare ad ottenere uno stipendio anche da 49.000 euro all’anno.